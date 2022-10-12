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Насымжан Оспанова стала председателем Комитета по охране прав детей Минпросвещения

Насымжан Оспанова стала председателем Комитета по охране прав детей Минпросвещения Фото: primeminister.kz
Приказом министра просвещения Насымжан Оспанова назначена председателем Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Насымжан Оспанова родилась в 1969 году в Алматинской области.

Окончила Алма-Атинский филиал Джамбульского технического института легкой и пищевой промышленности, Алматы менеджмент университет.

Трудовую деятельность начала в 1991 году мастером производственного обучения Профессионально-технического училища №18 Алматы. С 1992 по 2006 год в этом же учебном заведении работала преподавателем, заместителем директора по учебно-производственной работе и директором. В 2006-2008 годы была директором Алматинского колледжа технологии и менеджмента, с 2008 по 2016 год – директором Колледжа индустрии туризма и гостеприимства Алматы, в 2017 году – и. о. директора Департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК.

С апреля 2017 и по настоящее время работала директором Департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК.

Ранее сообщалось, что назначен новый глава Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли. Им стал Куаныш Еликбаев.

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