Насымжан Оспанова стала председателем Комитета по охране прав детей Минпросвещения

Приказом министра просвещения Насымжан Оспанова назначена председателем Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Насымжан Оспанова родилась в 1969 году в Алматинской области.

Окончила Алма-Атинский филиал Джамбульского технического института легкой и пищевой промышленности, Алматы менеджмент университет.

Трудовую деятельность начала в 1991 году мастером производственного обучения Профессионально-технического училища №18 Алматы. С 1992 по 2006 год в этом же учебном заведении работала преподавателем, заместителем директора по учебно-производственной работе и директором. В 2006-2008 годы была директором Алматинского колледжа технологии и менеджмента, с 2008 по 2016 год – директором Колледжа индустрии туризма и гостеприимства Алматы, в 2017 году – и. о. директора Департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК.

С апреля 2017 и по настоящее время работала директором Департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК.

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