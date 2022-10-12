В Казахстане планируют продлить запрет на вывоз лесоматериалов

Комитет индустриального развития МИИР РК подготовил приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", сообщает Zakon.kz.

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанных, – говорится в документе.

О чем будут уведомлены Комитет государственных доходов МФ РК и Пограничная служба КНБ РК для обеспечения контроля.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 26 октября.

Запрет о вывозе лесоматериалов действует в Казахстане с 2019 года. Последний раз он был продлен с 8 июня 2022 года еще на 6 месяцев.

Запрет введен с целью развития деревообрабатывающей промышленности и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов с территории республики.