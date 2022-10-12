В Казахстане планируют продлить запрет на вывоз лесоматериалов
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанных, – говорится в документе.
О чем будут уведомлены Комитет государственных доходов МФ РК и Пограничная служба КНБ РК для обеспечения контроля.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 26 октября.
Запрет о вывозе лесоматериалов действует в Казахстане с 2019 года. Последний раз он был продлен с 8 июня 2022 года еще на 6 месяцев.
Запрет введен с целью развития деревообрабатывающей промышленности и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов с территории республики.