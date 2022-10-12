Как получить кредит за 4 секунды в Евразийском банке

Евразийский банк – number one в Казахстане по скорости одобрения кредита. За очень короткое время Евразийский банк стал самым быстрым финансовым институтом по оформлению товарных кредитов. Технологии, люди, результаты – вот три кита, на которых построена работа команды банка.

Именно три этих составляющих представляют собой ключевые показатели слаженной работы молодой команды, которая в короткие сроки успешно и эффективно реализовала сервис онлайн-кредитования. В текущем году уже более 50% клиентов банка пришли через онлайн-канал.

– Расскажите о плюсах и новшествах онлайн-кредитования. Какие конкретные и заманчивые предложения могут заинтересовать вашего клиента для оформления кредита?

– Для удобства наших клиентов несколько лет назад мы стали удостоверяющим центром по выпуску электронной цифровой подписи (ЭЦП). Теперь клиент, не выходя из дома, может приобрести товар в кредит или рассрочку. При этом достаточно на сайте партнера ввести ИИН, номер телефона и пройти биометрию для выпуска ЭЦП в онлайн-режиме за считанные минуты, – пояснила управляющий директор Центра технологий и поддержки цифрового бизнеса Ксения Еремина.

Как отмечают специалисты, основные преимущества банка – это упрощенный клиентский путь и лучший тайминг по скорости одобрения онлайн-кредитования.

– В чем уникальность проекта по онлайн-кредитованию в вашем банке?

– Мы работаем над улучшением условий для клиента. Поэтому проект по онлайн-кредитованию имеет ряд положительных моментов. Среди списка наших конкурентов мы являемся самыми быстрыми по скорости принятия решения и оформления кредита. Изначально время на принятие решения по одному клиенту составляло 106 секунд. Благодаря построению правильного последовательного процесса и слаженной работе команды мы добились успеха – 4 секунды на принятие решения.

Разработанная платформа позволяет работать с брокерскими платформами, быстро подключать любых партнеров, имеющих сайт или приложение к сервисам банка. Открытая API, реализованная силами небольшой команды, постоянно дорабатывается для улучшения удобства и повышения скорости оформления кредитов нашими клиентами.

Для обеспечения сквозного процесса работы с POS-кредитованием физических лиц в Евразийском банке был запущен кредитный конвейер от резидента "Сколково" – компании FIS.

Система автоматизации кредитного процесса FIS способна без сбоев обрабатывать до 100 тысяч заявок ежедневно, благодаря внедрению конвейера растет скорость оформления заявок, увеличиваются производительность труда сотрудников и прибыль компании. Проект является развитием сотрудничества FIS с "Евразийским", где ранее была внедрена система автоматизации взыскания задолженности FIS Collection на базе no-code платформы FIS Platform – использование решений вендора позволяет банку обеспечить единую технологическую архитектуру и повысить эффективность внутренних процессов. В настоящее время кредитный конвейер FIS используют международные финансовые организации и банки.

В настоящее время кредитный конвейер FIS используют международные финансовые организации и банки.

Евразийский банк работает со всеми крупными сетевыми партнерами, специализирующимися на торговле электроникой и бытовой техникой, таких как Technodom, Sulpak, FORA.kz, Alser, "Белый ветер", EVRIKA и другие.

– Нам удалось добиться высоких показателей. К примеру, через нас проходит порядка 100 тыс. заявок ежемесячно, – подчеркивает исполнительный директор по цифровым и партнерским продажам Евразийского банка Диас Шарипжанов.

Недавно мы интегрировались с государственным сервисом по получению цифровых документов, который тоже максимально упрощает прохождение процедуры оформления кредита. К примеру, у наших клиентов нет необходимости сканирования удостоверения личности. Как часто бывает, потенциальные клиенты именно на этой процедуре бросают процесс регистрации на платформе. Мы максимально упростили процесс. Как это работает: если наш клиент зарегистрирован в базе egov.kz, мы просто запрашиваем цифровую форму документа, удостоверяющего его личность.

В этом году количество заявок через канал онлайн-кредитования достигло 88% от всех заявок в товарном кредитовании, полученных банком, – говорит Диас Шарипжанов.

– Кто может стать клиентом банка и какова география предоставления ваших услуг?

– Любой казахстанец в возрасте от 18 до 75 лет может стать клиентом банка. Наш банк работает во всех регионах Казахстана, – рассказала управляющий директор Центра технологий и поддержки цифрового бизнеса Ксения Еремина.