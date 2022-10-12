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Дождливая погода и похолодание ожидаются на западе и северо-западе Казахстана

Дождливая погода и похолодание ожидаются на западе и северо-западе Казахстана Фото: unsplash
На западе и северо-западе Казахстана 13-15 октября 2022 года ожидается пасмурная, дождливая погода и постепенное понижение температуры, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на севере, в центре и на востоке страны столбики термометров в дневные часы ожидаются в пределах +15...+20°С, на юге – +20...+25°С, а на западе, северо-западе, севере страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха до +6...+15°С.

Жители восточной половины Казахстана все еще могут наслаждаться теплой, хорошей погодой, – говорится в сообщении.

Ранее казахстанские синоптики сообщили, что в республике ожидается теплая осень.

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Казгидромет Казахстан
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