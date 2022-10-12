В Генпрокуратуре разработали правила приема граждан должностными лицами

Генеральная прокуратура разработала проект правил личного приема физических лиц и представителей юридических лиц должностными лицами органов прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Личный прием физических лиц и представителей юридических лиц осуществляется следующими должностными лицами органов прокуратуры:

Генеральный прокурор РК;

его заместители, руководители структурных подразделений Генпрокуратуры;

их заместители, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры;

их заместители, руководители структурных подразделений прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур;

руководители ведомств, учреждений и организаций образования прокуратуры, их заместители;

прокуроры районов и приравненные к ним прокуроры, их заместители, а также сотрудники органов прокуратуры, уполномоченные на осуществление приема.

Как отмечается, прием к Генеральному прокурору и вышеперечисленным должностным лицам осуществляется по предварительной записи, а также по их поручениям.

Запись ведут сотрудники, ответственные за организацию приема, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.30 на основании электронных заявлений с портала «egov.kz», обращений в бумажном формате и заявок, поступивших в Call-центр Генеральной прокуратуры.

Обращение с просьбой о личном приеме, в котором не изложена суть вопроса, возвращается подавшему его лицу без рассмотрения.

При необходимости организация приема поручается прокурорам нижестоящих органов прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры, уполномоченные на осуществление приема, ведут прием ежедневно в рабочее время с 9.00 до 18.30 согласно графикам, утвержденным руководителями органов прокуратуры.

Графики приема с указанием фамилии, имени и отчества должностного лица, дней приема вывешиваются в помещениях органов прокуратуры на государственном и русском языках в доступных для общего обозрения местах, а также на их официальных сайтах.

Прием иностранцев и лиц без гражданства проводится в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности в РК. В случае необходимости прием иностранцев и лиц без гражданства проводится с участием переводчика.

Вместе с тем иногородним посетителям руководители структурных подразделений Генеральной прокуратуры и их заместители, областные и приравненные к ним прокуратуры, прокуроры районов должны создать возможности для приема их в день обращения, независимо от существующего графика.

Прием проводится в порядке очередности обращения. Участники Великой Отечественной войны, приравненные к ним лица, инвалиды, беременные женщины, лица, награжденные орденами "Алтын Қыран", имеющие звание "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері", принимаются вне очереди.

При приеме физическое лицо или представитель юридического лица предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а при обращении от имени других лиц – документы, подтверждающие полномочия представлять их интересы.

Указывается, что с согласия заявителей прием может осуществляться посредством видеоконференцсвязи.

График приемов

При этом говорится, что Генеральный прокурор и его заместители проводят прием не реже одного раза в месяц согласно утвержденному графику.

Руководители структурных подразделений Генпрокуратуры проводят прием по мере возникновения необходимости.

Запись на прием ведется ежедневно, кроме праздничных, выходных дней, и заканчивается за пять рабочих дней до приема.

Прокурорам областей, районов и приравненным к ним прокурорам, руководителям ведомств, учреждений и организаций образования прокуратуры предписано:

создать необходимые условия для проведения личного приема физических лиц и представителей юридических лиц, разработать график приема, определить сотрудников, ответственных за организацию личного приема, опубликовать их контактные телефоны и график приема в средствах массовой информации;

обеспечить надлежащий прием и рассмотрение обращений граждан и представителей юридических лиц в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом РК.

Правила также предусматривают случаи, когда в приеме отказывается.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 ноября.