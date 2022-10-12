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Депутат заявила, что криптовалюта может обрушить финансовую систему Казахстана

криптовалюта в общей финансовой системе может подорвать суверенитет тенге Фото: unsplash
Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева в мажилисе рассказала, почему казахстанским криптобиржам нельзя работать в общем правовом поле, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос в ходе обсуждения поправок "О цифровых активах в РК" подняла депутат Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская. Она отметила, что согласно проекту закона, работу криптобирж предлагается разрешить только в ограниченной юрисдикции в МФЦА – особой правовой экономической зоне на территории Казахстана. В этой связи она поинтересовалась, почему казахстанским криптобиржам нельзя работать в общем правовом поле и не получится ли так, что операции с криптовалютами также попадут под налоговые льготы.

В ответ депутат депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева сообщила, что вывод в общее правовое поле криптобирж означало бы разрешение на оборот криптовалюты и признание криптовалюты практически платежным средством.

На сегодняшний день позиция правительства и разработчиков заключается в том, что криптовалюту пока в нашу общую финансовую систему запустить не можем. Это несет очень много рисков и фактически мы рискуем потерять суверенитет национальной валюты. Это не только наш опыт, это международные подходы. Криптовалюта является необеспеченным активом и в общем правовом поле может обрушить финансовую систему.Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева

По ее словам, чтобы исключить такие риски, проектом закона безопасные этапы индустрии майнинга вывели в общее правовое поле, и только этапы оборота и обмена вывели в отдельное поле МФЦА.

У нас это единственный институт, где практически работает регуляторная песочница, которая может себе позволить в отдельном праве сопровождать такие инновационные процессы. Криптобиржи в МФЦА с 2019 года в пилотном проекте работают. На сегодняшний день в принципе ряд результатов уже есть. Есть жесткие правила по безопасности, по требованиям для криптобирж.Екатерина Смышляева

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