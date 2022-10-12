Предприятие незаконно закопало отходы металлов около Малой Алматинки

В Министерстве экологии Казахстана рассказали об итогах проведения внеплановой проверки в отношении ТОО "Казферросталь". Деятельность предприятия проверяли с 19 апреля по 18 мая, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному пресс-релизу Минэкологии, предприятие захоронило металлургический шлак и складировало отходы черных металлов в особо крупном объеме на земельном участке в водоохранной полосе реки Малая Алматинка без наличия разрешительных документов.

Также отмечено, что общая площадь участка захоронения составила 3,1 га.

Общий объем незаконно захороненного шлака от плавки – 125 616, 43 м3. Пресс-служба Минэкологии РК

В итоге, как сказано в публикации, предприятием нарушена экосистема на данном участке земли, а также на прилегающей территории реки.

В результате принятых мер составлены два административных протокола по ч.1 ст. 332 и ч. 3 ст. 334 КоАП РК и наложен штраф в сумме более 1 млн тенге.

Кроме того, составлен административный протокол по ч. 2 ст. 344 КоАП РК.

В настоящее время материал находится на стадии судебного разбирательства. Ключевым фактором является то, что санкция указанной статьи исчисляется из расчета экономической выгоды. Пресс-служба Минэкологии РК

Как говорится в заключении, за указанное административное правонарушение расчет суммы экономической выгоды составил более 5 млрд тенге.

В мае сообщалось, что с территории Актобе вывезли опасные отходы.