Какие документы подписаны в ходе визита эмира Катара в Казахстан

Эмир прибыл в Астану 11 октября. В аэропорту столицы его встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

На следующий день, 12 октября, эмир и глава Казахстана провели переговоры в узком и расширенном составах.

Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Казахстана и правительством Катара об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и специальных паспортов.

Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Казахстаном и Катаром.

Соглашение между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования и высшего образования Катара о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований.

Соглашение об установлении побратимских отношений между акиматом города Астана и муниципалитетом города Доха.

Меморандум о взаимопонимании в сфере торговли между Министерством торговли и интеграции Казахстана и Министерством торговли и индустрии Катара.

Соглашение о взаимопонимании по вопросам взаимного сотрудничества в области здравоохранения между правительством Казахстана и правительством Катара.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Казахстана и Министерством муниципалитета Катара по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом метрологии и стандартизации Министерства торговли и интеграции РК и Генеральной организацией стандартизации Катара.

Первая исполнительная программа в области спорта между Министерством культуры и спорта Казахстана и Министерством спорта и молодежи Катара на 2023-2025 гг.

Программа в области культуры и искусства между Министерством культуры и спорта РК и Министерством культуры Катара на 2023-2025 гг.

Меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве в области туризма и маркетинговых мероприятий между Министерством культуры и спорта РК и Катарским национальным советом по туризму Катара.