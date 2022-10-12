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Какие документы подписаны в ходе визита эмира Катара в Казахстан

документы Катар Токаев эмир Казахстан Фото: akorda.kz
Акорда предоставила список документов, подписанных в рамках государственного визита эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в столицу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Эмир прибыл в Астану 11 октября. В аэропорту столицы его встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

На следующий день, 12 октября, эмир и глава Казахстана провели переговоры в узком и расширенном составах.

В результате переговоров были подписаны следующие документы:

  1. Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Казахстана и правительством Катара об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и специальных паспортов.

  2. Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Казахстаном и Катаром.

  3. Соглашение между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования и высшего образования Катара о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований.

  4. Соглашение об установлении побратимских отношений между акиматом города Астана и муниципалитетом города Доха.

  5. Меморандум о взаимопонимании в сфере торговли между Министерством торговли и интеграции Казахстана и Министерством торговли и индустрии Катара.

  6. Соглашение о взаимопонимании по вопросам взаимного сотрудничества в области здравоохранения между правительством Казахстана и правительством Катара.

  7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Казахстана и Министерством муниципалитета Катара по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

  8. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом метрологии и стандартизации Министерства торговли и интеграции РК и Генеральной организацией стандартизации Катара.

  9. Первая исполнительная программа в области спорта между Министерством культуры и спорта Казахстана и Министерством спорта и молодежи Катара на 2023-2025 гг.

  10. Программа в области культуры и искусства между Министерством культуры и спорта РК и Министерством культуры Катара на 2023-2025 гг.

  11. Меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве в области туризма и маркетинговых мероприятий между Министерством культуры и спорта РК и Катарским национальным советом по туризму Катара.

  12. Меморандум о сотрудничестве по подготовке дипломатов между Академией госуправления при президенте Республики Казахстан и Институтом дипломатии Министерства иностранных дел Катара.

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