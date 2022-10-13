Bank RBK профинансировал расширение поставок автозапчастей в Казахстане

Группа Phaeton – крупная дистрибьюторская компания, поставляющая на казахстанский рынок широкий спектр автомобильных запчастей и смазочных материалов.

При помощи кредитной линии Bank RBK на пополнение оборотных средств компания в период пандемии сумела нарастить масштабы и рентабельность бизнеса.

Phaeton напрямую закупает лицензированную продукцию у производителей и официальных дилеров автозапчастей на территории Европы, Китая, России, Японии и других стран и реализует ее оптом торговым сетям, мастерским, пунктам замены масел на территории РК.

В 2018 году на рынке автокомпонентов с входом новых игроков из стран Таможенного союза усилилась конкуренция и вместе с ней демпинг цен от всех дистрибьюторов в отрасли. Это значительно повлияло на снижение доходности компании и приостановило рост собственных средств, необходимых для оборотного капитала. Генеральный директор группы компаний Phaeton Марат Шотбаев

Потребность в автокомпонентах на рынке росла, и компания не поспевала с пополнением остатков по причине ограниченного оборотного капитала. Менеджментом компании еще в 2016 году была успешно реализована стратегия создания собственного бренда автозапчастей Winkod. Под этим брендом продаются произведенные в КНР и Юго-Восточной Азии по заказу компании амортизаторы, радиаторы, тормозные колодки и диски, ступичные подшипники, детали подвески.

Собственные торговые марки (СТМ) пользовались успехом, и спрос на бюджетные товары превышал предложение, однако компании не хватало средств на развитие ассортимента и обеспечение его наличия на 15 складах компании в Казахстане и Кыргызстане.

Для удовлетворения спроса и увеличения товарооборота было решено обратиться за кредитованием в Bank RBK: основная цель финансирования была в пополнении оборотного капитала для насыщения казахстанского рынка товаром премиального и бюджетного уровня.

По словам Марата Шотбаева, компания достигла существенных результатов благодаря дополнительному финансированию бизнеса.

Весной 2020 года Bank RBK в отличие от других банков очень оперативно отреагировал на наши запросы и нужды и одобрил более весомую кредитную линию, – подчеркнул руководитель компании. – В условиях пандемии это было решающим для дальнейшего успешного развития.

При закрытых границах с КНР и дефиците в бюджетном сегменте дополнительное финансирование позволило компании увеличить остатки и поднять продажи СТМ в 2,5 раза в 2020-м и в 3 раза – в 2021-м к предыдущим годам соответственно.

По остальным импортируемым товарам международных производителей автокомпонентов удалось увеличить товарооборот на 15% благодаря бОльшим остаткам на всех складах.

В 2022 году мы ожидаем 30-35% рост в товарообороте к предыдущему году и рост в СТМ Winkod на 200%, – говорит Марат Шотбаев. – Это очень внушительные результаты, которых нельзя было ожидать без вливания денежных средств. Более того, за 2021-2022 годы мы расширили и модернизировали наши склады, увеличив общую складскую площадь с 10 000 м2 до 15 000 м2. Отдельная инвестиционная кредитная линия позволила нам обновить автопарк доставки и складскую технику.

Увеличение товарооборота и рентабельности в первом полугодии 2022 побудило компанию инвестировать в расширение складских площадей собственного логистического центра в Алматы еще на 2000 м2 и на 1000 м2 офисных площадей.

Теперь у нас есть все ресурсы для масштабирования бизнеса как финансово, так и логистически, – уверен руководитель компании.

Рассказывая о сложившихся взаимоотношениях с Bank RBK, бизнесмен подчеркнул высокий профессионализм менеджмента банка, которому удалось внедрить лучший опыт в части клиентоориентированности, оперативного реагирования на запросы клиентов, нацеленности на взаимовыгодный результат с оправданной долей риска с обеих сторон.

По словам Марата Шотбаева, банк слышит актуальные нужды партнеров, «принимая решения с минимумом бюрократии иногда молниеносно, без откладывания вопросов в долгий ящик – буквально за столом переговоров».

Каждый год Bank RBK идет навстречу нашим запросам на увеличение кредитной линии согласно предоставляемой финотчетности о внушительных результатах предыдущих отчетных периодов. Таким плодотворным сотрудничеством с высоким уровнем доверия к нашей ответственности и возможностям мы очень довольны и рекомендуем Bank RBK другим предпринимателям, – резюмировал Марат Шотбаев.

Со своей стороны глава Bank RBK Наталья Акентьева также отметила, что сотрудничество с Phaeton сложилось действительно успешным за счет прозрачных бизнес-отношений, потому что и компания применяет в своей работе самый передовой опыт и современные инструменты менеджмента.

Для Bank RBK было важным, что, выступая финансовым партнером группы компаний Phaeton, банк способствовал насыщению казахстанского рынка высококачественной продукцией. Поставщиками компании являются производители оригинальных запчастей для ведущих европейских автозаводов и заводов американских и японских производителей. В результате конечный потребитель приобретает запасные части, абсолютно идентичные тем, что были установлены на автозаводах при производстве нового автомобиля, – отметила глава банка.