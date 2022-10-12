В Минэнерго заявили об отсутствии рисков попасть под антироссийские санкции из-за майнеров

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Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов в кулуарах Мажилиса прокомментировал вопрос о том, не попадет ли Казахстан под антироссийские санкции, если майнеры будут недостающий объем электроэнергии брать в соседней стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жандос Нурмаганбетов сообщил, что майнинг в Казахстане как деятельность разрешена и принимается проект закона "О цифровых активах". Документом, добавил он, устанавливается квота в 300 МВт. Платите и потребляйте. Если вам не хватило электроэнергии на торгах, можете потреблять ее из-за рубежа. Пожалуйста, покупайте импортную электроэнергию, привозите в Казахстан, растаможивайте и платите налоги. В этом вопросе запрета нет. Если майнинговые компании хотят работать с российской компанией, которая производит электроэнергию, это ее дело. То есть компания сама будет оценивать риски. Жандос Нурмаганбетов В этом случае, как заверил вице-министр энергетики, риска для государства нет. Мы всегда исторически работали в одной энергосистеме. Часть энергосистемы соединена с Россией, а часть – с Центральной Азией. Мы работаем каждый день и с Россией, и с Узбекистаном, и с Кыргызстаном. Это не является чем-то необычным. Партнеры европейские, особенно партнеры по энергетике, это понимают. Поэтому любая сопредельная система друг с другом контактирует, в этом нет ничего противозаконного, это абсолютно естественно, так и должно работать. Жандос Нурмаганбетов 12 октября депутат Мажилиса Екатерина Смышляева рассказала, как будут бороться с выводом капитала из страны на фоне создания на площадке МФЦА криптобирж. Читайте также Депутаты Мажилиса вызовут профильных министров для отчета о развитии туризма Депутат заявила, что криптовалюта может обрушить финансовую систему Казахстана 1,4 млрд тенге налогов заплатили майнеры в Казахстане за полгода

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