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Один день футболиста на ЧМ-2022 обойдется FIFA в 10 тыс. долларов

Футбол Цена Игрока Фото: Instagram/fifaworldcup
Международная федерация футбола (FIFA) выплатит более 200 миллионов долларов клубам за участие их игроков на ЧМ-2022. Команды, которые делегируют своих игроков в Катар, получат в среднем по 10 тысяч долларов в сутки за одного футболиста, сообщает Zakon.kz.

Всего ФИФА выделила компенсации футбольным клубам на сумму 209 миллионов долларов. Но, чтобы получить нужную сумму от FIFA, для начала необходимо подать соответствующее заявление, о чем предупреждает главный футбольный орган мира. Клубы смогут получить компенсацию в размере 10 тысяч долларов за каждый день пребывания игрока в национальной сборной во время финальной стадии Чемпионата мира.

По предварительным подсчетам, больше всех получат английские клубы, 38 команд заработают 37,41 млн долларов. Лидером среди них является "Манчестер Сити", на счет которого могут перевести 5 миллионов долларов.

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