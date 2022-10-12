В Казахстане до 1 ноября завершат подготовку железной дороги к зиме

На сети АО "НК "ҚТЖ" ведется подготовка инфраструктуры и подвижного состава к работе в зимних условиях. Проведение соответствующих мероприятий координирует специальный штаб из числа руководства компании и структурных подразделений.

Одним из главных направлений работы является подготовка к холодам пассажирского комплекса. Пассажирские вагоны и электропоезда переводятся на зимний режим работы. Произведены опрессовка и промывка систем зданий вокзалов. Проведен текущий ремонт систем отопления на вокзалах Тобол и Тюлькубас. Завершаются работы на вокзалах Саксаульск и Павлодар. До 30 октября планируется провести ремонт системы отопления на вокзалах Балхаш, Мырза, Жезказган, Мойынты.

Готовятся к зиме котельные установки и теплотрассы. По графику идет поставка технического и бытового угля для отопительного сезона. В полном объеме доставлено твердое топливо для бытовых нужд железнодорожников – более 20 тыс. тонн.

Проверяются и ремонтируются служебно-технические здания, посты электрической централизации. В рамках подготовки станционного хозяйства проводится ревизия осветительных систем, устройств пневмообдувки стрелочных переводов.

Ведется техническое обслуживание машин и механизмов, создается зимний запас оборудования, запчастей и горюче-смазочных материалов.

Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Для обеспечения устойчивой работы перевозочного процесса, безопасности движения узлы и системы локомотивов переводятся на зимний режим. Для очистки контактных проводов от наледи подготовлены вибропантографы.

До наступления холодов работники обеспечиваются зимней спецодеждой и обувью, индивидуальными средствами защиты (всего более 180 тысяч штук различных наименований).

Особое внимание уделяется обучению железнодорожников-"первозимников", которые еще не имеют опыта работы на магистрали в холодное время. В текущем году за опытными наставниками закреплено 5128 "первозимников".

В целом, до 1 ноября завершится подготовка более 460 котельных, будет отремонтировано порядка 4000 производственно-технических зданий. К работе в зимний период будут подготовлены 284 единицы снегоуборочной техники.

Готовность всех подразделений АО "НК "ҚТЖ" к зиме проверит в конце октября специальная комиссия с участием руководителей компании.