Токаев выразил соболезнования родным и близким профессора Наума Шафера

12 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного деятеля Казахстана, выдающегося музыковеда, филолога, профессора Наума Григорьевича Шафера.

По словам президента, Наум Григорьевич прошел большой жизненный путь и оставил уникальное литературно-музыкальное наследие. Также был мудрым наставником для молодого поколения.

Делом всей его жизни стала уникальная многотысячная коллекция музыкальных произведений и книг, в том числе записи казахских народных мелодий. Светлая память о Науме Григорьевиче навсегда сохранится в наших сердцах, – говорится в телеграмме.

Наум Шафер скончался 11 октября.

По данным СМИ, в уникальной коллекции музыковеда около 27 тысяч пластинок. В Павлодаре есть Дом-музей Наума Шафера.