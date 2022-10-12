Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев выразил соболезнования родным и близким профессора Наума Шафера

президент соболезнования Наум Шафер Фото: akorda.kz
12 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного деятеля Казахстана, выдающегося музыковеда, филолога, профессора Наума Григорьевича Шафера.

По словам президента, Наум Григорьевич прошел большой жизненный путь и оставил уникальное литературно-музыкальное наследие. Также был мудрым наставником для молодого поколения.

Делом всей его жизни стала уникальная многотысячная коллекция музыкальных произведений и книг, в том числе записи казахских народных мелодий. Светлая память о Науме Григорьевиче навсегда сохранится в наших сердцах, – говорится в телеграмме.

Наум Шафер скончался 11 октября.

По данным СМИ, в уникальной коллекции музыковеда около 27 тысяч пластинок. В Павлодаре есть Дом-музей Наума Шафера.

Читайте также

Токаев зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата на президентские выборы

Токаева пригласили посетить Сингапур

Эмир Катара пригласил Касым-Жомарта Токаева на Чемпионат мира по футболу

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
Названа дата включения отопления в Алматы
Отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме
Хроника раскрытых и нераскрытых "заказных" убийств в Алматы
Убийства по найму: бывший следователь рассказал о заказных преступлениях в Алматы
Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара в Акорде
Токаев встретил эмира Катара в Акорде
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления