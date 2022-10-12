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Эмир Катара пригласил Касым-Жомарта Токаева на Чемпионат мира по футболу

приглашение чемпионат по футболу Фото: akorda.kz
12 октября Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время государственного визита в столицу Казахстана пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Чемпионат мира по футболу в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

Эмир заявил, что в следующем месяце (ноябре. – Прим. ред.) в Катаре начнется Чемпионат мира по футболу. По его словам, для приезда гостей из Казахстана будут высланы билеты.

Я приглашаю президента Касым-Жомарта Токаева на Чемпионат мира. Я знаю, что в это время в Казахстане будут президентские выборы. Но надеюсь, что вы найдете время и посетите чемпионат.Эмир Катара

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Эмир Катара прибыл в Астану 11 октября. 13 октября шейх Тамим бин Хамад Аль Тани примет участие в работе VI Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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