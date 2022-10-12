В Казахстане увеличат производство товарного газа

Стимулирующие меры правительства позволят увеличить производство товарного газа в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе премьер-министра РК, вопросы комплексного развития газовой отрасли страны были обсуждены на совещании, которое провел 12 октября Алихан Смаилов. На совещании был рассмотрен прогноз обеспеченности газом до 2030 года и меры стимулирования разработки новых газовых месторождений и увеличения производства товарного газа.

По поручению главы государства будет внедрен Улучшенный модельный контракт на недропользование, предусматривающий ряд регуляторных и фискальных преференций. Это позволит активизировать реализацию действующих и перспективных проектов в газовой отрасли, а также увеличить ресурсную базу товарного газа минимум на 7,7 млрд куб. м, – говорится в сообщении.

Вместе с тем правительством прорабатывается вопрос применения стимулирующих цен закупа газа, что обеспечит дополнительный прирост его добычи в объеме от 1 млрд куб. м до 3 млрд куб. м.

Премьер-министр одобрил подходы Министерства энергетики и АО "НК "QazaqGaz" по развитию ресурсной базы страны и поручил активизировать комплексную работу в данном направлении.

Кроме того, обсуждены вопросы газификации северных и восточных регионов страны. Алихан Смаилов поручил детально проработать возможные технические варианты и подготовить соответствующую Дорожную карту.