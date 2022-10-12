В районе Акмолинской области открылась новая мельница

Новый мельничный комплекс открыли в селе Запорожье Жаксынского района. На мельнице планируют производить до 450 тонн муки в месяц. Предприятие намерено поставлять свою продукцию в различные регионы страны, а также обеспечить прилавки Жаксынского района мукой местного производства.

Мельничный комплекс в селе Запорожье уже выпустил первую партию своей продукции и доставил в местные хлебопекарни и магазины района. Пока что предприятие работает на треть от своей мощности, то есть производит 5 тонн муки в сутки. Когда оно заработает на полную мощность, сможет выпускать 15 тонн муки в сутки. Оборудование доставили сюда из России, что облегчает ее обслуживание. Оно работает в полуавтоматизированном режиме, поэтому здесь работает только 4 человека.

У нас используется метод прямого дробления. Мы выпускаем муку высшего и первого сортов, отруби. Причем наша продукция высокого качества, поэтому она уже востребована как у нас в районе, так и за ее пределами. Мы уже будем планировать отгружать ее и другим потребителям, у кого будет нужда в нашей продукции. У нас уже люди из России интересуются. С сырьем также проблем нет, зерно у нас свое, – рассказал заместитель директора предприятия Игорь Хунцария.

К слову, сейчас в регионе делается акцент на переработку продуктов сельского хозяйства. Так, в Акмолинской области переработкой зерновых культур занимаются 37 мукомольных предприятий. Они выпускают порядка 800 тысяч тонн мучной продукции в год. В этом году эти предприятия увеличили объемы производства в полтора раза.

По итогам 8 месяцев текущего года производство муки увеличилось в полтора раза. То есть сейчас наши рынки – это в первую очередь страны Средней Азии, южные регионы страны. Большой спрос на нашу муку в Узбекистане, Таджикистане и Афганистане. Большой рынок для наших аграриев – это столица –город Астана, который мы обеспечиваем в рамках продовольственного пояса. Но львиная доля мукомольной продукции, это 70-75%, уходит на экспортные поставки, – пояснил заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Хасым Иткусов.

У региона большой потенциал по переработке сельхозпродукции, отмечают местные власти. Поэтому многие предприятия по переработке и выпуску сельхозпродукции намерены работать с прицелом на рост и ориентиром на развитие.