Только около тысячи детских авиабилетов просубсидировали – мажилисмен

На пленарном заседании Мажилиса РК депутат Елнур Бейсенбаев озаботился проблемами туристической отрасли, мешающими казахстанцам путешествовать внутри страны. В частности, он рассказал, что всего чуть более тысячи детей с начала года получили бесплатные авиабилеты, сообщает Zakon.kz.

По словам депутата, в туристической отрасли в части решения транспортных проблем ситуация складывается весьма плачевно.

По состоянию на 30 сентября 2022 года с начала 2022 года бесплатными авиаперелетами (Kids go free) обеспечены всего 1198 детей в рамках мер поддержки, то есть субсидирования, приобретены два автобуса. Это ведь явно далеко от реальной потребности. Подобный подход приводит к неэффективному использованию денежных средств, препятствует развитию рентабельной и перспективной отрасли. Елнур Бейсенбаев

При этом депутат отметил, что не первый год казахстанцы ждут, когда туристическая отрасль встанет на ноги и даст ощутимый экономический эффект. И каждый раз возникают разные отягощающие обстоятельства, мешающие этому.

Есть турист – нет маршрута, есть маршрут – нет инфраструктуры, есть инфраструктура – нет продукта и так далее. Однако в этом году вроде бы сложилось все. Интенсивный поток платежеспособных туристов и огромный спрос, наличие туристской инфраструктуры, огромное количество туристических объектов и сакральных мест. Казалось бы, удачный период для отрасли, но нет. Оказалось, что до всех красот нашей страны просто невозможно добраться. Елнур Бейсенбаев

Больше всего нареканий у мажилисмена нашлось к авиаперелетам. Нерегулярность и недостаточное количество рейсов, перегруженность аэропортов, высокая стоимость перелетов, как он отметил, это еще неполный список.

Кроме того, парламентарий назвал авиакомпании одними из самых недоговороспособных участников туррынка. Ни одно предложение туристов и туроператоров не было услышано.

Железнодорожный путь также не самый удобный, на его взгляд. Качество вагонов оставляет желать лучшего, нет практики интермодальных перевозок, отсутствуют поезда туристического класса.

Депутат уверен, что с такими подходами нишу железнодорожных маршрутов по Шелковому пути уже активно занимает Узбекистан со своими стилизованными и комфортными вагонами.

Самолеты не летают, поезда не ходят, остается автотранспорт. Однако и здесь в ходе мониторинга качества дорог выявлена потребность регионов РК в ремонте и реконструкции автомобильных дорог по 166 направлениям протяженностью более 4000 километров. Елнур Бейсенбаев

В связи с этим он предложил заслушать на одном из следующих заседаний устный ответ профильного ведомства – Министерства культуры РК.

Это предложение поддержал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

Елнур Сабыржанулы поднимает очень актуальный вопрос. В результате многолетней бессистемной работы мы уступаем по многим позициям. Соседние страны опережают нас. Поэтому я полностью его поддерживаю, и думаю, что мои коллеги тоже поддержат. Давайте пригласим членов правительства на следующее заседание, подробно рассмотрим этот вопрос. Пусть придут и расскажут, как мы будем выстраивать эту работу, какие у нас планы, какие результаты мы получим. Ерлан Кошанов

Что касается программы "Kids go free", то она была введена в 2019 году. На нее в профильном министерстве возлагали большие надежды в плане развития семейного туризма с детьми в пределах Казахстана. Предполагалось, что субсидирование авиамаршрутов бесплатного авиаперелета детей по принципу "Kids go free" будет происходить по схеме "1+2" (на одного родителя двое детей) при условии предоставления подтверждающего документа.

Такая практика широко используется во многих развитых странах мира –Великобритании (British Airways), Катаре (Qatar Airways), скандинавских странах (Scandinavian Airlines), на Таити (Air Tahiti Nui).