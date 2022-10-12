В Казахстане откроется представительство Межгосударственного банка

Подготовлен проект Соглашения между Республикой Казахстан и Межгосударственным банком о представительстве Межгосударственного банка в РК, сообщает Zakon.kz.

Предусматривается, что Банк учреждает представительство в Казахстане в представительских целях для содействия эффективному осуществлению своей деятельности.

По просьбе Банка уполномоченные государственные органы оказывают ему содействие в получении помещений представительства за счет Банка, необходимых для его деятельности, и оборудования, которое может потребоваться для создания и деятельности представительства, а также в поиске или предоставлении подходящего жилья для должностных лиц и сотрудников представительства.

Порядок и условия владения и пользования предоставленными представительству помещениями определяются отдельными договорами между соответствующими властями и Банком.

Из документа также следует, что представительство пользуется правами юридического лица на территории Казахстана и правомочно:

осуществлять представительские функции в соответствии с законодательством РК, исключающие ведение банковской или инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе любые операции с цифровыми валютами (криптовалютами).

арендовать, приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество, а также иным способом распоряжаться указанным имуществом;

выступать в судебных и арбитражных органах. На территории РК за Банком, в том числе действующим через представительство, признаются те же процессуальные права для защиты своих интересов, которые закреплены законодательством РК за юридическими лицами;

совершать другие действия, направленные на достижение целей Банка в соответствии с законодательством республики.

Также говорится, что Банк освобождается от любых налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых на территории РК, за исключением тех, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания и освобождение товаров от обложения импортными таможенными пошлинами.

Соглашение предусматривает, что Банк и представительство, их имущество, архивы, где и в чьем распоряжении они бы ни находились, обладают иммунитетом от любой формы судебного вмешательства, за исключением случаев, когда Банк сам определенно отказывается от иммунитета. При этом отказ от иммунитета не распространяется на судебно-исполнительные меры.

Также указывается, что помещения представительства на территории РК являются неприкосновенными. Представители соответствующих властей не вправе входить в помещения представительства и не вправе исполнять любые действия в отношении помещений организации по решению соответствующих властей иначе как с определенно выраженного согласия представителя либо лица, уполномоченного действовать от его имени.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 октября.

Межгосударственный банк является международным банковским расчетным и кредитным институтом со 100% участием государственных капиталов стран-членов Содружества Независимых Государств. Он учрежден в 1993 году десятью государствами СНГ. Институт организует обмен статистической и аналитической информацией по основным показателям экономической, монетарной и финансово-банковской статистики в рамках Соглашений об информационно-аналитическом и консультативном сотрудничестве между центральными (национальными) банками государств-участников СНГ и ЕАЭС.

Межгосударственный банк имеет представительства в Армении, Беларуси и Кыргызстане.