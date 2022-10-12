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Депутаты Мажилиса вызовут профильных министров для отчета о развитии туризма

Депутаты Мажилиса вызовут профильных министров для отчета о развитии туризма Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК
Почему развитие отечественного туризма страдает из-за плохой работы транспортной сферы, с таким запросом к премьер-министру Алихану Смаилову обратился депутат Елнур Бейсенбаев 12 октября на пленарном заседании Мажилиса, сообщает Zakon.kz.
Каждый раз возникают разные трудности, мешающие этому (развитию туризма – прим. ред.). Есть турист – нет маршрута, есть маршрут – нет инфраструктуры, есть инфраструктура – нет продукта и так далее. Однако в этом году, вроде бы, сложилось все. Интенсивный поток платежеспособных туристов и огромный спрос, наличие туристской инфраструктуры, огромное количество туристических объектов и сакральных мест. Казалось бы, удачный период для отрасли, но нет. Оказалось, что до многих красот нашей страны просто невозможно добраться, – передал депутат в своем запросе возмущение казахстанцев.

При этом он отметил, что больше всего нареканий поступает в адрес авиаперевозок.

Нерегулярность и недостаточное количество рейсов, перегруженность аэропортов, высокая стоимость перелетов – это неполный список. Кроме того, авиакомпании – одни из самых недоговороспособных участников туррынка. Ни одно предложение туристов и туроператоров не было услышано. Елнур Бейсенбаев

В железнодорожных перевозках, по объективному мнению депутата, оставляет желать лучшего качество вагонов, отсутствуют поезда туристического класса. С такими подходами нишу железнодорожных маршрутов по шелковому пути уже активно занимает Узбекистан со своими стилизованными и комфортными вагонами, отметил он.

А ведь именно об этом еще в 2021 году на заседании глав государств-членов ШОС заявлял Президент Касым-Жомарт Токаев. Тогда он отметил, что развитию Нового Шелкового пути может помешать состояние транспортной инфраструктуры.

Не спасает ситуацию и автомобильный транспорт.

В ходе мониторинга качества дорог, выявлена потребность регионов Республики Казахстан в ремонте и реконструкции автомобильных дорог по 166 направлениям, протяженностью более 4000 километров, – озвучил нелестные цифры депутат.

Коллегу поддержал Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

Елнур Сабыржанулы поднимает очень актуальный вопрос. В результате многолетней бессистемной работы мы уступаем по многим позициям. Соседние страны опережают нас. Поэтому я полностью его поддерживаю, и думаю, что мои коллеги тоже поддержат. Давайте пригласим членов Правительства на следующее заседание, подробно рассмотрим этот вопрос. Пусть придут и расскажут, как мы будем выстраивать эту работу, какие у нас планы, какие результаты мы получим, – заявил председатель Мажилиса.

Ответ от государственных органов депутаты ждут на следующем пленарном заседании.

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Анастасия Стативкина
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