В Акмолинской области открылся новый горно-металлургический комплекс

Золотодобывающая компания RG Gold, разрабатывающая месторождение Райгородок в Акмолинской области, запустила новый горно-металлургический комплекс, способный перерабатывать до 5 млн тонн руды в год, сообщает пресс-служба акима Акмолинской области.

Новое предприятие позволит компании довести годовой объем производства до 6 тонн золота в сплаве Доре.

Комплекс спроектирован международными инжиниринговыми компаниями с фокусом на автоматизацию производства и применение новейших технологий в металлургии. Завод построен за рекордные 1,5 года. Генеральным подрядчиком выступил "AAEngineering Group" и работает завод по новейшему методу CIP – "Уголь в пульпе".

Предприятие оснащено современным оборудованием от мировых лидеров, позволяющим обеспечить безопасность персонала и повысить эффективность производства при низких операционных затратах.

При проектировании и строительстве ГМК RG Gold следовала принципу нулевого уровня выбросов в окружающую среду.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Генеральный директор RG Gold Лоуренс Россоу отмечает, что закончить строительство качественно и в срок компания смогла благодаря профессионализму проектной команды.

Огромным достижением является тот факт, что строительство горно-металлургического комплекса завершено всего за 18 месяцев вопреки логистическим сложностям, вызванным пандемией и геополитической ситуацией. Проектная команда и генеральный подрядчик смогли выполнить то, что казалось невыполнимым, – рассказал директор.

В поздравительном слове аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отметил, что запуск нового производства окажет мультипликативный эффект на развитие региона в виде новых рабочих мест и развития МСБ за счет поставки товаров и услуг крупному производственному предприятию.

Реализация подобных объектов очень важна для нас, так как вносит значимый вклад в экономику региона. Хотел бы отметить, что с компанией налажены давние и тесные конструктивные взаимоотношения, в том числе и в рамках социального партнерства, которые не ограничиваются одним конкретным районом. Все это положительно влияет на промышленный сектор области, имеющий значительные перспективы, и развивается в соответствии с социально-экономическими приоритетами страны, – подчеркнул руководитель региона.

К слову, запуск новой фабрики и выход ее на производственную мощность позволит увеличить ежегодные объемы производимого в регионе золота на 5 тонн, тем самым доля производства золота возрастет с 26% до 30%, а каждый третий килограмм золота будет иметь акмолинскую прописку.

Отметим, для реализации проекта компания построила новый вахтовый поселок на 600 мест, дополнительно привлекла на работу более 350 человек, большинство из которых – местные жители. RG Gold на системной основе помогает близлежащим селам и выделяет образовательные гранты для местной молодежи. С 2015 года, когда компания перешла во владение группы "Верный Капитал", RG Gold выплатила более 45 млрд тенге налогов и выделила более 1,5 млрд тенге на социальные и благотворительные проекты.