Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 13 октября
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.
На большей части страны ожидается погоды без осадков. Лишь на западе, северо-западе страны под влиянием циклона из районов Черного моря пройдут дожди. На северо-западе, севере, юго-востоке республики ожидается усиление ветра, на западе, севере, востоке – туман. РГП "Казгидромет"
Ночью на севере Туркестанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса.
В Астане малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +17...+19°С.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +20...+22°С.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +23...+25°С.
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