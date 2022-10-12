Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 13 октября

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

На большей части страны ожидается погоды без осадков. Лишь на западе, северо-западе страны под влиянием циклона из районов Черного моря пройдут дожди. На северо-западе, севере, юго-востоке республики ожидается усиление ветра, на западе, севере, востоке – туман. РГП "Казгидромет" Ночью на севере Туркестанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса. В Астане малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +17...+19°С. В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +20...+22°С. В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +23...+25°С. Читайте также В Акмолинской области открылся новый горно-металлургический комплекс

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