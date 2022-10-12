Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 13 октября

Синоптики рассказали, какой будет погода 13 октября в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.
На большей части страны ожидается погоды без осадков. Лишь на западе, северо-западе страны под влиянием циклона из районов Черного моря пройдут дожди. На северо-западе, севере, юго-востоке республики ожидается усиление ветра, на западе, севере, востоке – туман. РГП "Казгидромет"

Ночью на севере Туркестанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса.

В Астане малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +17...+19°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +20...+22°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +23...+25°С.

Читайте также

В Акмолинской области открылся новый горно-металлургический комплекс

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
Названа дата включения отопления в Алматы
Отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме
Хроника раскрытых и нераскрытых "заказных" убийств в Алматы
Убийства по найму: бывший следователь рассказал о заказных преступлениях в Алматы
Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара в Акорде
Токаев встретил эмира Катара в Акорде
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления