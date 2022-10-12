Тенге еще ослабел на торгах 12 октября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 477,89 тенге, поднявшись еще на 2,66 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,45 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 66,85 тенге (+0,93).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 460,65 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477-480 тенге, евро – по 465-470 тенге, российские рубли – по 6,9-7,2 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 12 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent снизилась на 0,49% и составила 93,83 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь упала на 0,63% до 88,79 доллара за баррель.