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"Барыс" опустился на 10 место в рейтинге клубов КХЛ

Хоккей Рейтинг КХЛ Фото: hcbarys.kz
Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" расположился на 10-й позиции индекса силы КХЛ спустя полтора месяца после начала регулярного чемпионата. Столичные хоккеисты снизили свою планку на четыре строчки, сообщает Zakon.kz.

Сайт КХЛ представил рейтинг лучших команд по итогам шестой недели регулярного чемпионата. Хит-парад возглавил питерский СКА, за ним – "Динамо" (Москва"), замыкает тройку сильнейших "Нефтехимик" из Нижнекамска.

Хоккей Рейтинг КХЛ

Фото: khl.ru

Индекс силы – это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в текущем сезоне. За победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% ее баллов, в случае победы в овертайме или в серии бросков – лишь 12,5%. Тем самым данная таблица показывает, какие клубы в настоящий момент находятся "на ходу", обыгрывая фаворитов, и выдают длительные победные серии.

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