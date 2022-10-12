"Барыс" опустился на 10 место в рейтинге клубов КХЛ

Сайт КХЛ представил рейтинг лучших команд по итогам шестой недели регулярного чемпионата. Хит-парад возглавил питерский СКА, за ним – "Динамо" (Москва"), замыкает тройку сильнейших "Нефтехимик" из Нижнекамска.

Фото: khl.ru

Индекс силы – это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в текущем сезоне. За победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% ее баллов, в случае победы в овертайме или в серии бросков – лишь 12,5%. Тем самым данная таблица показывает, какие клубы в настоящий момент находятся "на ходу", обыгрывая фаворитов, и выдают длительные победные серии.

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