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В Алматинской области планируют открыть предприятия по переработке кукурузы

акимат переработка кукуруза Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
83 тысячи тонн кукурузы собирают с 7 тысяч гектаров земли в Уйгурском районе. Данный район дает четверть выращиваемой кукурузы по всей области и занимает второе место после Енбекшиказахского района.

Об этом стало известно в ходе встречи акима Алматинской области Марата Султангазиева с местным населением.

Между тем в настоящее время имеется проблема по переработке сырья и получению различных видов продукции. По словам Марата Султангазиева, необходимо привлекать инвесторов для того, чтобы в районе сразу перерабатывать золотые початки.

По выращиванию плодово-ягодных культур и винограда район занимает также второе место в области, их площадь достигла 4 тыс. га, или 22,3% от областного показателя (18,9 тыс. га).

Их переработкой занимается крупное предприятие – ТОО "Шонжы Агро", которое выращивает абрикосы, персики, сливы и вишни на площади 500 гектаров.

Кроме того, переработкой занималась фирма "Agro Processing" ("Агро Процессинг"), объемом 1,4 тыс. тонн сырья в год, но на сегодня предприятие простаивает.

акимат переработка

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Для дальнейшего развития здесь также необходимо восстановить заводы и открыть новые. Поэтому поручаю ответственным лицам взять этот вопрос на контроль, – подытожил Марат Султангазиев.

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Анастасия Московчук
Алматинская область
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