В школах Уральска прошел общеказахстанский открытый диктант

"Қыран елім – Қазақстаным". Под таким названием во всех школах города Уральска прошел общеказахстанский открытый диктант ко Дню Республики.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ №7 Меркурий Жумагалиева подчеркнула, что основная цель проведения диктанта – проверка личной грамотности учеников, поднятие престижа государственного языка.

Сегодня во всех школах страны проводится республиканская акция – диктант среди учащихся 2-11 классов, и наша школа не осталась в стороне. Данная акция рассматривается как проявление активной гражданской и жизненной позиции казахстанцев с целью популяризации национальных ценностей. В тексте диктанта рассказывается о Казахстане, о красоте природы, дружбе народов, проживающих в единстве и согласии. Такие мероприятия воспитывают в детях уважительное отношение к ценностям и принципам нашего государства, способствуют формированию национального единства и укреплению общественного согласия. Эта акция, несомненно, имеет большое значение в воспитании патриотического духа наших школьников. Меркурий Жумагалиева

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Ученик 11 "Г" класса Адилет Бакытжан уверен, что каждый казахстанец просто обязан быть патриотом.

Такие ценные и незаменимые качества, как патриотизм, любовь к Родине, воспитываются с колыбели. В воспитании именно этих качеств большая роль отводится не только семье, но и школе. Считаю, подобного рода акции укрепляют патриотический дух подрастающего поколения. Быть патриотом своей Родины, что может быть важнее? – отметил Адилет.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Отметим, в рамках празднования Дня Республики областным управлением образования намечен ряд мероприятий. Помимо организованного диктанта, который написали 50 тысяч школьников по всему городу, пройдет форум патриотов "Егемен елімнің Жасұланымын", выставка картин, посвященная празднику, конкурс художественного чтения среди учащихся, дебатный турнир. Кроме этого, будут проведены тематические воспитательные часы во всех классах общеобразовательных школ.

Автор: Арайлым Беккалиева