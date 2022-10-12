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Токаев заявил, что держит на личном контроле расширение сотрудничества с Турцией

Президенты Казахстана и Турции провели переговоры Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и Турции провели переговоры, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Реджепу Тайипу Эрдогану за то, что он принял приглашение посетить Казахстан с государственным визитом.

Уверен, ваш сегодняшний государственный визит придаст новый импульс сотрудничеству двух стран. Мы придаем важное значение расширению взаимодействия с Турцией. Этот вопрос находится на моем личном контроле. Полагаю, что сегодня мы обменяемся мнениями по повестке нашей встречи и придем к взаимным договоренностям. Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что рад новой встрече с Касым-Жомартом Токаевым после его государственного визита в Турцию в мае и двусторонней встречи в Нью-Йорке.

Сегодня мы проведем четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Завтра мы примем участие в саммите СВМДА. Убежден, что проводимые под Вашим руководством реформы будут способствовать сохранению мира и повышению благосостояния народа Казахстана. Убежден, что президентские выборы, которые пройдут 20 ноября, принесут благо Справедливому и Новому Казахстану. Желаю Вам успеха на предстоящих выборах. Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции также подчеркнул, что в период глобальной и региональной нестабильности требуется укрепить взаимодействие тюркских государств, поэтому особое значение приобретает обеспечение безопасности, стабильности, территориальной целостности и повышение экономического благосостояния Казахстана – братской страны и стратегического партнера Турции.

Подписанные в ходе Вашего государственного визита в Турцию совместное заявление и документы о сотрудничестве в различных областях придали новый импульс нашим отношениям. Сегодня к этим соглашениям добавится еще ряд новых документов. Хочу еще раз поблагодарить Вас за оказанное мне и моей делегации гостеприимство на казахской земле.Президент Турции

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Токаев Касым-Жомарт Эрдоган Реджеп Тайип Казахстан Турция
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