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Сергей Лавров прилетел в Астану

РФ Фото: Сергей Лавров/gov.kz
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Казахстан для участия в крупных международных мероприятиях, которые пройдут в Астане, сообщает Zakon.kz.

Совет министров иностранных дел (СМИД) стран-участниц СНГ планирует обсудить вопросы региональной и международной повестки дня. Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств рассмотрят проекты документов, которые выносятся на подписание саммита Содружества и заседания Совета глав правительств СНГ.

Встреча пройдет под председательством заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди. 

Ранее в Казахстан прибыли президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

12-13 октября в Астане пройдет VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Беларуси, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.

14 октября в Астане также состоится заседание Совета глав государств СНГ – высшего органа Содружества. В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке СНГ, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

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