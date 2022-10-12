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Токаев подписал соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС и Ирана

флаги Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Протокола к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран, сообщает Zakon.kz.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны, и Исламской Республикой Иран – с другой стороны, от 17 мая 2018 года", – говорится в сообщении.

Ранее депутат Альберт Рау при обсуждении проекта закона заявил, что правительству надо отстаивать национальные интересы.

Временное соглашение было подписано 17 мая 2018 года в столице Казахстана и вступило в силу 27 октября 2019 года со сроком действия на три года.

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