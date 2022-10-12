Почему болят глаза при работе с гаджетами

Врач-офтальмолог Клинического госпиталя на Яузе группы "Медскан" Натия Дедиашвили рассказал о том, что боль и дискомфорт в глазах при работе с компьютером или гаджетами могут возникать из-за истончения слезной пленки и последующего развития синдрома "сухого глаза", сообщает Zakon.kz.

Как рассказала врач "Газете.Ru", слезная пленка служит для увлажнения поверхности глаз и их защиты. Если долго смотреть на экран телевизора или телефона, это окажет негативное влияние на эту пленку, вызывая ее нестабильность, а также это может привести к развитию синдрома "сухого глаза".

И все это происходит из-за редкого моргания, уточняет врач. По ее словам, при работе с компьютером или смартфоном частота моргания сокращается в три раза. Из-за этого слезная пленка начинает разрываться и возникает раздражение глаз.

Кроме того, длительное использование монитора оказывает влияние на работу желез, которые вырабатывают секрет слезной пленки, что также снижает ее качество и стабильность, — подчеркнула она.

Поэтому тем, кто часто пользуется компьютером или гаджетами, врач порекомендовала регулярно проводить профилактические мероприятия. Например, увлажнять воздух в помещении и отвлекаться от экрана каждые 20 минут.