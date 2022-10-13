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В Петропавловске перевозчики предрекают остановку общественного транспорта

автобус Фото: Zakon.kz
Новые автобусы в городе Петропавловске стали "рассыпаться" спустя год после покупки. Гарантия от производителя уже закончилась, а многомиллионные долги остались. Бизнесмены уверяют, что всеми силами пытаются предотвратить скорую остановку общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Автопарк обновили в 2021 году 100 новыми автобусами, отмечает телеканал "Астана". Не прошло и года, как новые машины китайского производства начали выходить из строя.

Автобусы, бывает, простаивают по несколько дней. Проблемы и с рессорами, и с тормозной частью. Постоянные перебои с поставкой запчастей, которые мы испытываем вызывают у нас нарекания. Представитель компании-перевозчика Булат Рахимов

Предприниматели заявили, что по условиям лизинга, не могли выбирать марку транспортного средства. При этом каждый автобус стоил более 40 млн тенге, и перевозчикам придется еще 7 лет выплачивать долги. Булат Рахимов сильно сомневается, что машины вообще "доживут" до такого возраста.

Гарантии год или 50 тыс. км. Я не понимаю, такие условия детские, они за пару месяцев могут выбежать эти гарантийные пробеги. У нас были варианты, которые были лучше, но это было решение правительства, которое почему-то сделало ставку на Yutong. Булат Рахимов

Власти Петропавловска в свою очередь настаивают: предприниматели учувствовали в выборе транспорта и подписи в договорах перевозчики ставили добровольно. А субсидирование предусмотрено только за пассажиропоток.

Потребность на субсидирование, а не на ремонт автобусов. Ремонт автобусов - это в рамках гарантийных обязательств. В рамках обслуживания данных автобусов должны перевозчики производить сами, акимат не должен оплачивать ремонт данного автопарка. Заместитель акима города Петропавловска Аскар Хабибулин

На что перевозчикам ремонтировать некачественные новые машины, замакима не ответил.

Как уточняется, городские маршруты обслуживают 8 предприятий, это около 200 автобусов. Но на линию ежедневно выходит лишь половина. Предприниматели говорят, пока всеми силами пытаются предотвратить остановку общественного транспорта. Но как долго они так протянут, сказать не могут.

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