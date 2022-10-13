В столице проверили на токсичность свыше 16 тысяч машин

Фото: УВП города Астаны

На токсичность выхлопных газов от автотранспорта в городе Астане проверено более 16 тыс. машин, превышение выявлено у свыше 3000 из них, что составляет 19% от всех проверенных машин, сообщает Zakon.kz.

За превышение норм токсичности водителям грозит предупреждение или штраф для физических лиц в размере 10 МРП, для юридических - 100 МРП. Фото: УВП города Астаны В случае повторного совершения аналогичного правонарушения в течение года после наложения административного взыскания, выписывается штраф на физических лиц в размере двадцати, на юридических лиц – в размере двухсот месячных расчетных показателей, - сообщили в пресс-службе столичного акимата. Фото: УВП города Астаны Отмечается, что проверке на соответствие нормам токсичности подлежат машины, оснащенные бензиновыми и газовыми двигателями внутреннего сгорания, и автотранспорт на дизельном топливе. Читайте также Экологи установили причину покраснения воды у берегов Каспия близ Актау Независимые экологи Актау усомнились в причине покраснения Каспия Каспий у берегов Актау окрасился в красный цвет

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