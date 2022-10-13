Жители Финляндии столкнулись с нехваткой йода
Фото: Zakon.kz
Жители Финляндии пожаловались на то, что в аптеках стало недостаточно йода. Ситуация произошла по ряду причин, одна из которых - дефицит упаковки для таблеток, сообщает Zakon.kz.
Общественная телерадиовещательная корпорация YLE отметила, что перебои начались после обновленной рекомендации Министерства социального обеспечения и здравоохранения страны.
Йод в таблетках имеется у изготовителей, но ожидается поставка упаковочного материала. Как только таблетки будут запакованы и доставлены в аптеки, они станут доступны для потребителей. По оценкам, это займет несколько недель. Представитель ассоциации аптек Шарлотта Сандлер
Рекомендации по использованию йода в случае радиационной опасности были обновлены впервые за 20 лет. Согласно новым данным, приобрести препарат в Финляндии советуют всем жителям в возрасте от 3 до 40 лет.
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