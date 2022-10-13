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Тюрьма горела в Уральске

пожар в Уральской тюрьме Фото: Zakon.kz
Пожар в колонии общего режима начался около полуночи. Огонь распространился на площади 500 кв. метров, сообщает Zakon.kz.

Пожарные автомобили на территорию впустили только после тщательного досмотра, сообщает "Мой ГОРОД".

Пожар на территории режимного учреждения уголовно-исправительной системы начался 12 октября, около 23:30.

По предварительной информации, загорелась кровля столовой – всего около 500 квадратных метров. На месте работали экстренные службы: пожарные и полицейские.

Иные подробности ЧП выясняются.

Колония барачного типа стала известна в 2013 году после массового бунта заключенных, который продлился несколько дней.

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