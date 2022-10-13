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Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Италии

теннис Фото: pixabay
В четвертьфинале казахстанский теннисист сразится с американцем Джоном Вольфом, сообщает Zakon.kz

Казахстанский теннисист, 43-я ракетка мира Александр Бублик победил француза Корантена Муте (69-е место ATP) в матче 1/8 финала турнира во Флоренции (ATP-250), сообщает Prosports.kz.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась победой казахстанца в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.

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