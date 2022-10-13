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Вьетнамская авиакомпания запускает рейсы в Казахстан

самолет во Вьетнам из Казахстана Фото: Zakon.kz
Прямые рейсы из Алматы и Астаны в Нячанг будут курсировать два раза в неделю, сообщает Zakon.kz.

Вьетнамская авиакомпания VietJet Air с 25 октября 2022 года начнет выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Нячанг с частотой 2 рейса в неделю (среда, суббота) на воздушных судах типа А-330.

Кроме того, авиакомпания VietJet Air планирует с 25 декабря 2022 года начать выполнение полетов по маршруту Астана – Нячанг с частотой 2 рейса в неделю (понедельник, четверг) на воздушных судах типа А-330.

Казахстан выразил готовность оказать всестороннее содействие в запуске и увеличении рейсов авиакомпании VietJet Air в нашу страну.

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