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Лидеру и членам транснациональной ОПГ вынесли приговор в Кызылорде

Лидеру и членам транснациональной ОПГ вынесли приговор в Кызылорде Фото: Zakon.kz
В Кызылорде состоялся судебный процесс в отношении участников транснациональной организованной преступной группы, причастной к незаконному обороту поддельных денежных средств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

В ведомстве отметили, что решением Специализированного межрайонного уголовного суда Кызылординской области лидер и члены группировки признаны виновными в создании и участии в транснациональной организованной преступной группе, а также сбыте фальшивых денежных средств.

Лидеру и членам транснациональной ОПГ вынесли приговор в Кызылорде

Фото: пресс-служба КНБ РК

Фигуранты дела приговорены к длительным срокам отбытия наказания – от девяти до 17 лет лишения свободы.Пресс-служба КНБ РК

В комитете уточнили, что в ОПГ состояли граждане Казахстана, Азербайджана и Грузии, которые были задержаны в ходе проведенной совместной спецоперации КНБ и органов прокуратуры в Кызылорде, Алматы и Усть-Каменогорске.

Лидеру и членам транснациональной ОПГ вынесли приговор в Кызылорде

Фото: пресс-служба КНБ РК

В ходе следствия доказана их причастность к поставке и сбыту на территории Казахстана поддельных долларов США и евро в особо крупных размерах, отличавшихся высоким качеством.Пресс-служба КНБ РК

Лидеру и членам транснациональной ОПГ вынесли приговор в Кызылорде

Фото: пресс-служба КНБ РК

По данным ведомства, валюта доставлялась в Казахстан из Турции в закамуфлированном виде в почтовых отправлениях.

Лидеру и членам транснациональной ОПГ вынесли приговор в Кызылорде

Фото: пресс-служба КНБ РК

11 октября стало известно, что Комитет национальной безопасности Казахстана провел спецоперацию по вскрытию "обнальной криптоплощадки". Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг мефедрона.

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