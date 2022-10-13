Курсы валют на 13 октября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 13 октября 2022 года (на 09:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 477,89 тенге, евро – 463,89 тенге, рубля – 7,49 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 481,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 468 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,05 тенге, продажи – 7,25 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 483 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 466,5 тенге, продажи – 472 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,9 тенге, продажи – 7,2 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 478,5 тенге, продажи – 483 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 468 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,1 тенге, продажи – 7,3 тенге. Читайте также Тенге еще ослабел на торгах 12 октября В Казахстане откроется представительство Межгосударственного банка Эксперты объяснили, почему автолюбители стали чаще брать в кредит поддержанные авто

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