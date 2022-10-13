Курсы валют на 13 октября в обменниках Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 477,89 тенге, евро – 463,89 тенге, рубля – 7,49 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 481,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 468 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,05 тенге, продажи – 7,25 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 483 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 466,5 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,9 тенге, продажи – 7,2 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 478,5 тенге, продажи – 483 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 468 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,1 тенге, продажи – 7,3 тенге.