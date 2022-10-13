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"Брюгге" впервые в своей истории пробился в плей-офф Лиги чемпионов

Футбол ЛЧ Плей-офф Фото: Instagram/clubbrugge
Бельгийский футбольный клуб "Брюгге", сыграв вничью с "Атлетико" – 0:0 – в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов, первый раз получил право сыграть в стадии 1/8 финала этого турнира, сообщает Zakon.kz.

В четырех матчах подопечные Карла Хуфкенса набрали 10 очков и обеспечили выход в плей-офф ЛЧ за два тура до завершения группового раунда. Бельгийцы в группе В оставили позади себя именитые клубы, такие как "Атлетико", "Порту" и "Байер".

До этого лучшим достижением "Брюгге" был выход в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов в 1991 году. К тому же "сине-черные" стали второй бельгийской командой, которой удалось пробиться в плей-офф ЛЧ. В 2016 году такого успеха удалось достичь "Генту".

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