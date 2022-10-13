Аким района Алтай ВКО подвел итоги социально-экономического развития

По словам главы района Алтай Ернара Мустафина, основная работа местных властей направлена на реализацию конкретных задач, поставленных главой государства в ежегодном Послании народу Казахстана. Госслужащие определили приоритетные направления развития региона и приступили к исполнению.

В ходе брифинга глава Алтая отметил, что управлениями и подведомственными организациями регионами сейчас акцент делается на повышении качества жизни населения и решении наболевших вопросов.

Заняться в первую очередь чиновники планируют жилищно-коммунальным хозяйством, а также в промышленной сфере и агропромышленном комплексе, не забывая и о транспортном секторе. Но все же из приоритетных направлений остаются здравоохранение, образование, социальный блок. Внимание чиновники заострили на вопросах культуры и спорта.

При этом глава района отметил, что в целом показатели социально-экономического развития идут вверх и показывают положительный результат. Например, производство промышленной продукции достигло 29 млрд тенге, а инвестиции в основной капитал, вложенные в экономику района, составили 47 млрд тенге. Тем временем аграриями Алтая произведено продукции на 41 млрд тенге.

Заметный рост отмечается и в сфере малого и среднего предпринимательства. Так, количество действующих субъектов составило 3200, то есть увеличившись на 3,1%, объем производства и оказанных услуг вырос на 20% и сейчас составляет 24 млрд 600 млн тенге. Между тем в бюджет района в 2022 году поступило 9 млрд тенге, а в местный – 6 млрд тенге.

Промышленность

На итоговой конференции Мустафин отметил, что на сегодняшний день компанией ТОО "Казцинк" на постоянной основе ведутся геологоразведочные работы на перспективной территории Ревнюшинской площадки – участок "Селекционное", и флангах Малеевского месторождения.

В обрабатывающей промышленности основным предприятием сейчас является ТОО "Бухтарминская цементная компания", которой было произведено 675 тысяч тонн цемента на общую сумму более 12 млрд тенге.

Агропромышленный комплекс

Активно в Алтае сейчас развивается агропромышленный комплекс. Особенно Альтское хозяйство, которое, по словам главы района, является главным ресурсом экономики нашего государства. Об этом говорят показатели, которые по рыночным показателям ежегодно увеличивают объем валовой продукции растениеводства и животноводства.

Важным аспектом остается качественная и своевременная уборка урожая. Так, по зерновым культурам прогноз урожайности ожидается на уровне 24 ц/га, по масличным культурам – 21 ц/га. По окончании сезона уже завершена уборка зерновых и зернобобовых культур на площади 39 тыс. га со средней урожайностью 24 ц/га, что выше уровня по показателям за прошлый год на 2 ц/га. Помимо этого, продолжается уборка масличных культур, по промежуточным итогам убрано 17 тыс. га.

А вот прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур, как отмечает Мустафин, достиг 92 тыс. тонн при средней урожайности 24 ц/га, масличных культур – 60 тыс. тонн при средней урожайности 21 ц/га.

На проведение осенне-полевых работ из бюджета Алтайского района было выделено 3575 тонн льготного дизельного топлива. Его отпускали по 222 тыс. тенге за тонну. Также Мустафин отметил, что в сфере животноводства увеличивается поголовье всех видов скота и птицы. Это в свою очередь позволяет повысить показатели в производстве мясной и молочной продукции.

Специалисты отмечают, что молочное скотоводство всегда играло важную роль в сельском хозяйстве Казахстана. В этой связи для повышения эффективности дальнейшего развития сферы молочного животноводства в сельских округах ведется реализация большого проекта. А именно –строительство молочно-товарной фермы на 1000 голов, и появиться предприятие должно в селе Полянское. По словам акима района, это решение позволит значительно увеличить производство молока на 6500 тонн в год.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Поэтому для стабилизации поголовья скота и грамотного подхода на данный период идут работы по строительству помещения для содержания и кормления скота. В дальнейшем в планах фермерских хозяйств ожидается закуп высокопородных животных для содержания и получения продукции.

Неплохие показатели в районе, по словам Мустафина, с рыбным промыслом. Так, например, по программе Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса страны на 2021-2025 годы ТОО "Grand Fish" реализован инвестиционный проект на сумму 100 млн тенге по организации рыбоводческого хозяйства.

Само хозяйство ежегодно расширяется, а количество садков выросло от одного до 52, производство мальков доведено до 400 тысяч штук в год. Помимо этого, предприятие уже успешно реализует свою продукцию не только в пределах района и области, но и отправляет ее по всей стране.

Региональное развитие

В ходе отчета аким Алтая уделил внимание программе строительства и технического перевооружения, а также реконструкции систем водоснабжения в районе. Ернар Мустафин отметил, что продолжается реконструкция водопроводных сетей в центральной части (первая очередь) и в западной части (вторая очередь) города Алтай. Их общая протяженность – 185 км.

Основной объем работ выполнен на 90%, также завершается монтаж колодцев, ведутся заключительные мероприятия по подводке сетей к жилым домам и установке запорной арматуры.

Помимо сетей, в Алтае завершается строительство многоквартирного жилого дома на 60 квартир по ул. Рудной, 31/11 и в 10 микрорайоне. Также в районе активно идет реализация программы «Одноэтажный Восток», по этому проекту было выкуплено 13 строений. В планах чиновников – до конца этого года выкупить еще три дома. Общая площадь жилых помещений составила 1440 кв. метров. Как правило, такое социальное жилье предоставляется многодетным семьям и работникам бюджетных организаций, проживающих в Алтае.

Не обошел стороной аким Алтая и вопрос благоустройства детских площадок и игровых зон. Только в этом году на их установку и обустройство было выделено 40 млн тенге. Новые и современные места отдыха для малышей появились также в семи населенных пунктах: Серебрянске, Соловьево, Тургусуне, Чапаево, Зубовске, в Новой Бухтарме и в Феклистовке.

Уже после детских площадок чиновники бросили все силы на местные тротуары. Так, в Алтае привели в порядок пешеходные зоны на трех улицах – Солнечной, Фрунзе, Стахановской. Также были установлены остановочные павильоны на улицах Ломоносова и Фрунзе.

Свои плоды дала и госпрограмма "Ауыл – Ел бесігі". Местным чиновникам за счет средств республиканского и областного бюджетов удалось провести средний ремонт асфальтобетонного покрытия нескольких улиц в самом Алтае. И даже удалось отремонтировать асфальт еще в пяти селах: Соловьево, Тургусун, Полянское, Малеевск, а также в Зубовске. В общей сложности в порядок привели 19 километров дорог.

Аким района отмечает, что средний ремонт дорог позволяет в кратчайшие сроки привести в порядок наибольшую часть асфальтового покрытия по сравнению с полной реконструкцией или капитальной заменой. К слову, средний ремонт двух улиц власти провели в Серебрянске, на это было потрачено 40 млн тенге.

Мустафин отметил, что сейчас среднего ремонта дорожного полотна ждут жители пяти улиц Алтая. Власти определили участки, которые нуждаются в наибольшей замене асфальта. А значит, бригады строителей должны появиться на улицах Ватутина, Брилина, Гастелло и Рудной. Также ремонт дороги запланирован в переулке Совхозный села Березовское и на подъезде к Грехово. А вот средний ремонт дороги полностью завершен на участке "Технологическая трасса – село Парыгино", и построена автодорога к базе отдыха "ШалеЛаБале".

Задумались районные власти и о безопасности пешеходов и других участников движения – была нанесена специальная дорожная разметка. Ее протяженность составила 17 км, помимо этого, предупреждающие элементы были нанесены на пешеходные переходы, дополнительно были установлены искусственные дорожные неровности площадью 110 п/м, а также ведется установка 189 дорожных знаков.

Стоит отметить, что власти постарались обеспечить жителям и отдыхающим доступ к интернету на базах отдыха, расположенных на побережье Бухтарминского водохранилища, что в селе Кремнюха. На это было потрачено 9 млн тенге.

Инфраструктура

Занялись активно власти и инфраструктурой района. Так, до конца текущего года в городе Алтае ожидается проведение работ по устройству уличного освещения. На эти нужды городскими властями выделено 22 млн тенге. Новые фонари по плану чиновников должны появиться на улицах Ломоносова и Ленина, только в поселке Октябрьский. На это планируют потратить 12 млн тенге. Также в рамках реализации программы уже проведено уличное освещение станции Селезневка, а в поселке Октябрьский проведена частичная замена уличного освещения. Еще одним приятным удивлением для жителей Алтая станет световое обустройство фонтана "Аллеи Независимости".

Аким района также отметил, что в этом году были выделены средства для обслуживания и проведения ремонта на сетях электроснабжения, находящихся в коммунальной собственности, а также ранее бесхозных сетях в городе Алтае, поселке Прибрежный, селах Малеевск и Путинцево. Их ремонт и запуск позволят обеспечить бесперебойным электроснабжением жителей сразу нескольких населенных пунктов.

Здесь Мустафин затронул и сферу водоснабжения. По его словам, были проведены работы по ремонту водопроводных сетей в трех селах: Чапаево, Никольск и Маяк. Полностью работы были завершены на станции Бухтарма, в поселке Октябрьский и на водопроводной башне в селе Парыгино.

Тем временем ведутся работы по бурению 12 скважин водоснабжения в селе Кремнюха. А в поселке Новая Бухтарма полным ходом идут работы по ремонту водопроводных сетей на улицах Бухтарминская и Заводская. Затем ремонтные работы специалисты проведут на коммунальных сетях села Средигорное и на водосбросном сооружении в поселке Грехово. Как заверил аким, в селе Тургусун также ведутся работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в селе Тургусун" в рамках объема финансирования, предусмотренного на этот год.

Здравоохранение

Акцентировал свое внимание аким района и на сфере здравоохранения. Мустафин рассказал, что в 2022 году для показателей снижения дефицита специалистов в районе обеспечили работой шесть человек по медицинским специальностям. Таким образом, в городе трудоустроены в медучреждения шесть медработников: врач общей практики, эпидемиолог, хирург, инфекционист, терапевт, врач анестезиолог-реаниматолог. Помимо этого, в этом году было заключено четыре договора в сфере обучения по целевому гранту по специальностям: эндокринология, аснестезиология-реанимация, оториноларингология и радиология.

А в сфере охраны здоровья населения получено медицинское оборудование на 11 млн тенге. Для стационара было выделено 10 инфузоматов (для дозированного внутривенного введения лекарственных средств). Необходимое оборудование было закуплено и для кабинета офтальмолога: авторефрактометр и автоматический проектор знаков. Это позволит повысить эффективность диагностики и лечения.

Образование

В сфере дошкольного воспитания и обучения сейчас охват детей от 3 до 6 лет составляет 100%. Количество детей в возрасте от одного года до 3 лет относительно 2021 года увеличилось на 3% и составило 99%. К новому учебному году чиновники провели ремонт кровли и отопительной системы сразу в трех школах. Также власти озаботились и бесплатным горячим питанием в школах района, им обеспечены 874 ребенка из социально уязвимых слоев населения. Формой, обувью и школьными принадлежностями были обеспечены 869 учащихся. Что касается дошкольных учреждений, то их бесплатно посещают 145 детей из многодетных, малообеспеченных семей города Алтая.

Занятость

По информации акима, в регионе сейчас стабильно развивается рынок труда.

Государственная поддержка занятости населения осуществляется за счет реализации механизмов в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, на реализацию которого направлен 81 млн. тенге. За 9 месяцев текущего года проведены 4 ярмарки вакансий с участием работодателей Алтайского района.

На свободные вакансии в организации и предприятия трудоустроены 514 соискателей по следующим специальностям: водители, слесари-ремонтники, строители, станочники деревообрабатывающих станков, швеи, бухгалтеры, воспитатели, медицинские работники, продавцы и др. 319 безработных были трудоустроены на субсидируемые государством рабочие места (социальные рабочие места, общественные работы, молодежная практика). Также были направлены на профессиональное обучение по рабочим специальностям в учебные организации по запросам работодателей 30 безработных граждан (электромонтеры, кондитеры, станочники деревообрабатывающих станков).

Стоит отметить, что онлайн-обучение жители района прошли по востребованным навыкам на платформе Enbek.kz. По итогам обучения 71 человек получил сертификат числящихся в статусе безработных. На безвозмездной основе были выданы 25 грантов на развитие новых бизнес-идей на общую сумму 30 млн тенге. В том числе 15 получателей грантов относятся к категории молодежь, 10 получателей – социально уязвимые слои населения.