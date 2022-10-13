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Касым-Жомарту Токаеву передали слова приветствия от Си Цзиньпина

зампредседателя КНР и Токаев Акорда встреча Китай Казахстан Фото: akorda.kz
13 октября президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем. Он передал главе Казахстана приветствие от главы КНР, сообщает Zakon.kz.

Во время беседы, как сказано в публикации Акорды, президент отметил, что участие Китая на таком высоком уровне в работе Саммита СВМДА внесет весомый вклад в дело укрепления доверительного партнерства во имя мира, стабильности и безопасности на нашем огромном континенте.

Также Касым-Жомарт Токаев выразил признательность китайской стороне за поддержку инициативы Казахстана по трансформации Совещания в полноценную международную организацию.

Участники встречи обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в прошлом месяце государственного визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан.

В свою очередь Ван Цишань передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия председателя КНР Си Цзиньпина и отметил, что двусторонние отношения между Китаем и Казахстаном динамично развиваются в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах, промышленной кооперации и цифровизации, – говорится в публикации.

В завершение Ван Цишань подчеркнул, что взаимоотношения между странами развиваются в духе вечной дружбы и взаимного доверия. По словам главы китайской делегации, договоренности, достигнутые в ходе визита Си Цзиньпина в Казахстан, успешно выполняются.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

Ранее Токаев провел встречу с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан.

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Анастасия Московчук
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