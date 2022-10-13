Акорда опубликовала фото и видео участников саммита СВМДА
Фото: akorda.kz
В Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает Zakon.kz.
В Telegram-канале Акорды опубликовали совместное фото участников VI саммита СВМДА.
Также Акорда поделилась видео, на кадры которого попал момент совместного фотографирования.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА.
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