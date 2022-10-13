Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Акорда опубликовала фото и видео участников саммита СВМДА

Акорда опубликовала фото и видео участников саммита СВМДА Фото: akorda.kz
В Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Акорды опубликовали совместное фото участников VI саммита СВМДА.

Также Акорда поделилась видео, на кадры которого попал момент совместного фотографирования.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА.

Читайте также

ЦИК не зарегистрировала трех кандидатов в президенты

Предложение Казахстана создать собственную азиатскую платформу находит широкий отклик – политолог

Большую парковку построят возле станции метро "Калкаман" в Алматы

Динара Халдарова
Астана СВМДА
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
продавцы пожаловались на стоимость аренды
Торговцы Зеленого базара шокированы ростом стоимости аренды
Владимир Путин прилетел в Астану
Владимир Путин прилетел в Астану
торги на бирже
Тенге еще ослабел на торгах 12 октября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления