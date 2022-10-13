Мохамед Салах оформил самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов

Форвард английского "Ливерпуля" Мохамед Салах установил новый рекорд Лиги чемпионов УЕФА, отличившись самым быстрым хет-триком в истории главного клубного турнира Европы, сообщает Zakon.kz.

Египетский футболист в поединке 4-го тура группового этапа против "Глазго Рейнджерс" сумел отличиться трижды.

За 6 минут и 12 секунд он отправил три мяча в ворота шотландцев. А сама встреча, которая прошла на стадионе "Энфильд", завершилась со счетом 7:1 в пользу "Ливерпуля".

Прежний рекорд принадлежал игроку французского "Лиона" Бафетимби Гомису, который забил три гола за восемь минут во встрече с "Динамо" из Загреба 11 лет назад.

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