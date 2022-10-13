Найдено тело женщины, а не студента из Индии – ДЧС Туркестанской области

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали новые подробности поисков утонувших студентов из Индии, сообщает Zakon.kz.

О том, что было найдено тело студента из Индии, спасатели сообщили еще 10 октября. Однако уже 13 октября стало известно, что возле реки Аксу нашли тело неизвестной женщины, а не утонувшего иностранного гражданина.

В ДЧС уточнили, что к такому выводу они пришли после заключения медицинской экспертизы.

Найденное тело было передано сотрудникам полиции для установления личности. В ДЧС региона ранее не поступало информации о том, что утонул другой человек. Даурен Таубаев, начальник аварийно-спасательного отряда ДЧС Туркестанской области

26 июня в 5 км от села Ханарык Толебийского района Туркестанской области (в каньоне Аксу реки Аксу) два студента утонули при неизвестных обстоятельствах.

Утонувших студентов все еще ищут.