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Найдено тело женщины, а не студента из Индии – ДЧС Туркестанской области

студенты из Индии тело женщины поиски ДЧС Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали новые подробности поисков утонувших студентов из Индии, сообщает Zakon.kz.

О том, что было найдено тело студента из Индии, спасатели сообщили еще 10 октября. Однако уже 13 октября стало известно, что возле реки Аксу нашли тело неизвестной женщины, а не утонувшего иностранного гражданина.

В ДЧС уточнили, что к такому выводу они пришли после заключения медицинской экспертизы. 

Найденное тело было передано сотрудникам полиции для установления личности. В ДЧС региона ранее не поступало информации о том, что утонул другой человек.Даурен Таубаев, начальник аварийно-спасательного отряда ДЧС Туркестанской области

26 июня в 5 км от села Ханарык Толебийского района Туркестанской области (в каньоне Аксу реки Аксу) два студента утонули при неизвестных обстоятельствах.

Утонувших студентов все еще ищут.

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