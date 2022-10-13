СВМДА расширяет границы и снижает уровень конфликтности – экспертное мнение

Главная тема в повестке дня VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии – перспективы его трансформации в организацию, способную внести значительный вклад в систему международной дипломатии, отметили в комментариях эксперты КИСИ при президенте РК, сообщает Zakon.kz.

По мнению ведущего научного сотрудника КИСИ при президенте РК Бекжана Садыкова, в нынешних геополитических условиях укрепление доверия между азиатскими государствами – крайне важный вопрос.

Страны-участницы СВМДА сделали ряд конкретных шагов. Во-первых, укреплена институциональная основа, созданы Деловой совет, Бизнес-форум. Действуют Молодежный совет и Форум аналитических центров. Наличие таких инструментов у международной организации способствует обмену мнениями по актуальным вопросам повестки дня, позволяет идти навстречу друг другу. Во-вторых, в прошлом году было объявлено об обновлении Каталога мер доверия, который включает в себя потенциальные пути решения по приоритетным направлениям сотрудничества между странами. Ведущий научный сотрудник КИСИ при президенте РК Бекжан Садыков

Наряду с этим, считает эксперт, есть перспектива расширения числа участников и наблюдателей: "СВМДА начало сотрудничество с другими важными международными организациями в азиатской части света. Например, с ЕАЭС и АСЕАН".

Комментируя данный вопрос, политолог отметил, что взаимодействие с указанными организациями свидетельствует о важности экономического измерения сотрудничества, и это неудивительно, ведь совокупный ВВП стран-участниц и наблюдателей СВМДА составляет порядка 2/3 объема мировой экономики.

Есть ряд конкретных направлений, по которым СВМДА или "обновленная" организация может способствовать устойчивости в экономическом измерении. К примеру, физическая связанность между странами Азии, вопросы климатической повестки и продовольственная безопасность. Данные треки особенно важны с учетом последствий текущей геополитической ситуации. Совместные усилия стран-участниц могут нивелировать или минимизировать негативные последствия разрыва глобальных товарных цепочек, а также найти компромиссные решения. Ведущий научный сотрудник КИСИ при президенте РК Бекжан Садыков

С учетом всего этого, полагает он, повышается важность организации как "детали" современного механизма международных отношений и следует ожидать заключения ряда соглашений, которые повысят роль Азии в глобальных вопросах и выведут сотрудничество и взаимодействие государств-членов на новый качественный уровень на основе взаимного доверия и унифицированных подходов.

Советник директора КИСИ при президенте РК Аскар Нурша отметил, что Казахстан является инициатором создания СВМДА и, кроме того, играет еще одну важную роль на данном этапе – председательствует в Совещании и поэтому принимает у себя высоких гостей, большинство из которых представлены на высшем уровне.

География стран-участников в этом году охватывает такие регионы, как Центральная Азия, Южный Кавказ, Ближний и Средний Восток, Европа, Восточная и Юго-Восточная Азия.

– Азиатский континент богат многообразием культур, религий, этносов. Такая же пестрая мозаика наблюдается в сфере безопасности. В отличие от Европы, где существуют постоянные институты и форумы, например, ОБСЕ, на площадках которых идет согласование и выработка ключевых обязательств в военно-политической и экономической областях, в Азии подобных механизмов нет, – заметил эксперт.

Есть платформы, нацеленные на развитие диалога между странами, но фактически нет взаимных обязательств и эффективных сдерживающих механизмов от военных конфликтов. Поэтому появление СВМДА служит важной миссии внедрения принципов мирного сосуществования и создания комплекса мер и инструментов, которые в целом обеспечат большую предсказуемость в отношениях и снизят уровень конфликтности. Советник директора КИСИ при президенте РК Аскар Нурша

При этом он подчеркнул, что одним из важнейших ориентиров является трансформация Совещания в полноценную международную организацию в сфере безопасности и сотрудничества в Азии. Казахстаном проведена большая работа в данном направлении, но предстоит пройти еще большой путь, чтобы данная организация расправила крылья, считает он. "Есть разные подходы в данной области. Но начало положено. Казахстан это делает в том числе для себя, чтобы мы сами, а в будущем наши дети и внуки, жили в более безопасном и спокойном окружении", – резюмировал эксперт.