В трех регионах Казахстана живет наибольшее число курящих

В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК назвали три региона, в которых проживает наибольшее число курящих казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, среди регионов наибольшая доля курящих зафиксирована в Карагандинской (25,4%), Павлодарской и Жамбылской (по 24,6%) областях.

По результатам выборочного обследования домашних хозяйств по потреблению табака взрослым населением, курят табак 20,4% респондентов (не курят – 79,6%), из всех мужчин курят табак 38,4% (не курят – 61,6%), из всех женщин – 8,4% (не курят – 91,6%), – говорится в сообщении.

В Бюро нацстатистики отметили, что ежедневно курят табак 16,6% респондентов, периодически – 3,8%.

Подвергаются воздействию табачного дыма дома 12,8% респондентов, на работе – 8,1%, в местах общественного питания – 10,5%, подавляющее большинство (более 93%) из них – это некурящие люди. Пресс-служба Бюро национальной статистики

При этом 85,5% респондентов, по данным ведомства, считают, что курение табачных изделий вызывает серьезные заболевания, а 67,7% – поддерживают действие законодательства о запрете курения в общественных местах.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом доля курящих респондентов увеличилась в возрастных группах 18-28 лет и 60 (63) лет и старше, в остальных возрастных группах – снизилась. Пресс-служба Бюро национальной статистики

Фото: пресс-служба Бюро национальной статистики

В Казахстане обследование по потреблению табака взрослым населением с 2020 года проводит Бюро национальной статистики по предложению Министерства здравоохранения РК.

Цель обследования – получение оценочных данных потребления табака, пассивного курения и частоты попыток бросить курить, а также мониторинг вмешательств по профилактике и контролю над потреблением табака.

Для проведения опроса используется сеть выборочного обследования домашних хозяйств по оценке уровня жизни. Сбор данных проводился путем заполнения анкет респондентами, при этом респондентами в обследовании выступили по одному члену 11 839 домашних хозяйств в возрасте от 15 лет и старше.