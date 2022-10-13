"Бавария" установила рекорд по победам на групповой стадии ЛЧ

"Бавария" достигла рекордной серии побед в групповом этапе Лиги чемпионов, выиграв 11 из 11-ти последних матчей на групповой стадии, сообщает Zakon.kz.

Этот успех стал возможным благодаря победе "мюнхенцев", которые на выезде были сильнее чешской "Виктории" – 4:2 – в 4-м туре Лиги чемпионов. "Бавария" потеряла очки на групповой стадии ЛЧ в последний раз 1 декабря 2020 года, когда сыграла вничью с мадридским "Атлетико" – 1:1.

В нынешнем сезоне ЛЧ подопечные Юлиана Нагельсманна уже одержали 4 победы кряду в подгруппе С, что позволило им досрочно выйти в плей-офф. Немецкий суперклуб добивается этого достижения 15-й раз подряд.

Заряжайте на самые горячие футбольные матчи и участвуйте в розыгрыше крупнейших призов от Parimatch! Главный приз – 4 000 000 тенге на руки! Плюс iPhone 14, телевизор Sony BRAVIA и гарантированные бонусы. Участвуйте и побеждайте!