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"Бавария" установила рекорд по победам на групповой стадии ЛЧ

Футбол Рекорд ЛЧ Фото: Instagram/fcbayern
"Бавария" достигла рекордной серии побед в групповом этапе Лиги чемпионов, выиграв 11 из 11-ти последних матчей на групповой стадии, сообщает Zakon.kz.

Этот успех стал возможным благодаря победе "мюнхенцев", которые на выезде были сильнее чешской "Виктории" – 4:2 – в 4-м туре Лиги чемпионов. "Бавария" потеряла очки на групповой стадии ЛЧ в последний раз 1 декабря 2020 года, когда сыграла вничью с мадридским "Атлетико" – 1:1.

В нынешнем сезоне ЛЧ подопечные Юлиана Нагельсманна уже одержали 4 победы кряду в подгруппе С, что позволило им досрочно выйти в плей-офф. Немецкий суперклуб добивается этого достижения 15-й раз подряд.

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