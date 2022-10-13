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Путин предложил активно использовать нацвалюты во взаимных расчетах

Азия нацвалюта СВМДА Фото: akorda.kz
13 октября президент России Владимир Путин на VI саммите СВМДА предложил пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он призвал страны Азии использовать нацвалюты при взаиморасчетах.

Как и многие наши партнеры в Азии, мы считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному, так называемому "золотому миллиарду", замкнувшему на себе все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счет. В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчетах.Президент России Владимир Путин

По словам Путина, такой подход способствовал бы укреплению финансового суверенитета государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции.

Также крайне важно совместно с другими региональными форумами и организациями и далее активно работать над урегулированием возникающих в Азии кризисных ситуаций и конфликтов. Укреплять сотрудничество наших государств по противодействию террористической угрозы, выявлению и нейтрализации экстремистских группировок по блокированию их финансовой подпитки, по борьбе с наркотрафиком и по пресечению пропаганды радикальных идей.Владимир Путин

В Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Ранее на саммите выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку.

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