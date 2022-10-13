Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС превысил 17 млрд долларов

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС превысил 17 млрд долларов Фото: primerminister.kz
По данным Бюро национальной статистики, в январе-августе 2022 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 17 млрд 280 млн 700 тысяч долларов, что больше на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

За этот период экспорт товаров составил 5 496,5 млн долларов, что больше на 8%, а импорт вырос на 2,9% и достиг 11 784,2 млн долларов.

Как отмечается, в общем объеме внешнеторгового оборота страны со странами ЕАЭС самую большую долю занимает Россия – 92,5%, затем следуют Кыргызстан – 4%, Беларусь – 3,4% и Армения – 0,1%.

При этом наибольший прирост (в 2 раза) в экспорте со странами ЕАЭС отмечается по химическим элементам. Вместе с тем зафиксировано снижение на 73,6% по рудам и железным концентратам, включая обожженный пирит.

В импорте рост в 4 раза наблюдается по трубам и трубкам прочим с круглым сечением из черных металлов. Снижение на 69,6% отмечается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам.

Читайте также

Парламент РК ратифицировал соглашение об обмене информацией в ЕАЭС по вывозимой наличности

Курсы валют на 13 октября в обменниках Казахстана

Тенге еще ослабел на торгах 12 октября

Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
Владимир Путин прилетел в Астану
Владимир Путин прилетел в Астану
продавцы пожаловались на стоимость аренды
Торговцы Зеленого базара шокированы ростом стоимости аренды
торги на бирже
Тенге еще ослабел на торгах 12 октября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления