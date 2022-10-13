Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС превысил 17 млрд долларов

По данным Бюро национальной статистики, в январе-августе 2022 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 17 млрд 280 млн 700 тысяч долларов, что больше на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

За этот период экспорт товаров составил 5 496,5 млн долларов, что больше на 8%, а импорт вырос на 2,9% и достиг 11 784,2 млн долларов.

Как отмечается, в общем объеме внешнеторгового оборота страны со странами ЕАЭС самую большую долю занимает Россия – 92,5%, затем следуют Кыргызстан – 4%, Беларусь – 3,4% и Армения – 0,1%.

При этом наибольший прирост (в 2 раза) в экспорте со странами ЕАЭС отмечается по химическим элементам. Вместе с тем зафиксировано снижение на 73,6% по рудам и железным концентратам, включая обожженный пирит.

В импорте рост в 4 раза наблюдается по трубам и трубкам прочим с круглым сечением из черных металлов. Снижение на 69,6% отмечается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам.