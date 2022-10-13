На казахстанско-кыргызской границе до сих пор не завершили установку ограждений

Процесс установки пограничных заграждений на казахстанско-кыргызской границе до сих пор не завершен. Об этом рассказал на пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Нуржан Нурсипатов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Оглашая депутатский запрос на имя премьер-министра РК, депутат Нурсипатов рассказал, что к ним обращаются жители приграничных с Кыргызстаном сел, а именно – Кегенского района Алматинской области.

Дело в том, что договор о демаркации государственной границы между Казахстаном и Кыргызстаном подписан и ратифицирован, но процесс установки пограничных заграждений до сих пор не завершен.

С казахстанской стороны первый рубеж, непосредственно примыкающий к линии границы, не имеет инженерных заграждений. Лишь второй рубеж обозначен заграждениями, установленными параллельно обочине. Нуржан Нурсипатов

Таким образом, по словам сенатора, около 4 тысяч гектаров сельхозземель и более 15 тысяч гектаров лесохозяйственных земель, находящихся между первым и вторым рубежами, не могут быть использованы крестьянскими хозяйствами Кегенского района по своему назначению. Вследствие чего на сегодняшний день данные земли используются гражданами Кыргызстана для сенокоса и выпаса скота, так как с соседней стороны отсутствуют какие-либо заграждения.

В связи с этим, как добавил парламентарий, сельчане просят сенаторов содействовать в решении вопроса и установке недостающих заградительных линий, как и указано в договоре о демаркации госграницы, заключенном между Казахстаном и Кыргызстаном.

Для обеспечения пограничной безопасности и соблюдения прав населения приграничных регионов просим информировать о ходе работы по завершению демаркации госграницы. Считаем важным предусмотреть средства на монтаж, возведение и установку необходимых инженерно-технических средств, сооружений и заграждений по всей линии государственной границы, включая линию границы в Кегенском районе Алматинской области. Нуржан Нурсипатов

Также он попросил обеспечить соблюдение прав граждан приграничных районов на использование земельных участков сельхозназначения, расположенных в пределах пограничной зоны и пограничной полосы, в рамках, установленных законом. Также необходимо устранить причины и условия, способствующие совершению правонарушений в пограничном пространстве.