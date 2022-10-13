СВМДА имеет даже более широкий функционал и инструментарий, чем ОБСЕ – эксперт
На фоне роста международной напряженности СВМДА как диалоговая платформа имеет огромное значение для процесса понижения конфликтности. Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, безопасность в Азии создает основу глобальной безопасности.
Акцентируя внимание на этой мысли, старший научный сотрудник КИСИ при президенте РК Алия Мусабекова привела факты, что в настоящее время в мире происходит около 30 вооруженных конфликтов, большинство из которых – с участием стран, расположенных в Азии.
Несмотря на противоречия в отношениях ряда стран, например, между Индией и Пакистаном, Ираном и Израилем, все государства-участники активно содействуют процессу СВМДА, то есть понимают ценности мира и доверия. Так, по итогам астанинской встречи были согласованы ключевые решения по повышению доверия и безопасности на пространстве Азии. Для оказания помощи странам, пострадавшим от природных катаклизмов и кризисных ситуаций, учрежден Фонд СВМДА. Старший научный сотрудник КИСИ при президенте РК Алия Мусабекова
Также эксперт отметила, что в связи с нарастанием климатических рисков усилено экологическое измерение, казахстанской стороной предложено провести в 2024 году конференцию высокого уровня по проблемам экологии в Азии.
На мой взгляд, сделаны существенные шаги в направлении трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. По сути, Совещание имеет все ее признаки: устав, секретариат, рабочие органы, бюджет и де-факто уже является организацией. По большому счету, СВМДА имеет даже более широкий функционал и инструментарий, чем ОБСЕ, по примеру которой и создавался казахстанский проект. Старший научный сотрудник КИСИ при президенте РК Алия Мусабекова
В своих комментариях эксперт отметила и тот факт, что, "учитывая высокий уровень прибывших гостей – 11 глав государств, а также такие высокопоставленные представители, как заместитель председателя КНР Ван Цишань и вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан, СВМДА остается, пожалуй, единственной площадкой, объединяющей за одним столом государства Восточной, Южной Азии, арабские страны, тюркский мир и постсоветское пространство. В этом уникальность миссии СВМДА – его паназиатский характер, основанный на принципах равноправия и добровольности.
По мнению политолога, присоединение Кувейта как 28 члена подтвердило устойчивость и усиление авторитета СВМДА среди стран Азии.
Как известно, Кувейт выразил намерение присоединиться к СВМДА и готовность соблюдать принятые и подписанные в его рамках принципы и решения. По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, у Кувейта есть намерение оказывать поддержку деятельности СВМДА и ее дальнейшему развитию, и председательство полностью поддержало просьбу этой страны. "Комитет старших должностных лиц на заседании 10-11 октября 2022 года рекомендовал предоставить Кувейту статус государства-члена СВМДА", – отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев.