СВМДА имеет даже более широкий функционал и инструментарий, чем ОБСЕ – эксперт

Стартовавший в Астане VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии еще раз доказал практическую пользу этой важной инициативы Казахстана, считает старший научный сотрудник КИСИ при президенте РК Алия Мусабекова, сообщает Zakon.kz.

На фоне роста международной напряженности СВМДА как диалоговая платформа имеет огромное значение для процесса понижения конфликтности. Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, безопасность в Азии создает основу глобальной безопасности.

Акцентируя внимание на этой мысли, старший научный сотрудник КИСИ при президенте РК Алия Мусабекова привела факты, что в настоящее время в мире происходит около 30 вооруженных конфликтов, большинство из которых – с участием стран, расположенных в Азии.

Несмотря на противоречия в отношениях ряда стран, например, между Индией и Пакистаном, Ираном и Израилем, все государства-участники активно содействуют процессу СВМДА, то есть понимают ценности мира и доверия. Так, по итогам астанинской встречи были согласованы ключевые решения по повышению доверия и безопасности на пространстве Азии. Для оказания помощи странам, пострадавшим от природных катаклизмов и кризисных ситуаций, учрежден Фонд СВМДА. Старший научный сотрудник КИСИ при президенте РК Алия Мусабекова

Также эксперт отметила, что в связи с нарастанием климатических рисков усилено экологическое измерение, казахстанской стороной предложено провести в 2024 году конференцию высокого уровня по проблемам экологии в Азии.

На мой взгляд, сделаны существенные шаги в направлении трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. По сути, Совещание имеет все ее признаки: устав, секретариат, рабочие органы, бюджет и де-факто уже является организацией. По большому счету, СВМДА имеет даже более широкий функционал и инструментарий, чем ОБСЕ, по примеру которой и создавался казахстанский проект. Старший научный сотрудник КИСИ при президенте РК Алия Мусабекова

В своих комментариях эксперт отметила и тот факт, что, "учитывая высокий уровень прибывших гостей – 11 глав государств, а также такие высокопоставленные представители, как заместитель председателя КНР Ван Цишань и вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан, СВМДА остается, пожалуй, единственной площадкой, объединяющей за одним столом государства Восточной, Южной Азии, арабские страны, тюркский мир и постсоветское пространство. В этом уникальность миссии СВМДА – его паназиатский характер, основанный на принципах равноправия и добровольности.

По мнению политолога, присоединение Кувейта как 28 члена подтвердило устойчивость и усиление авторитета СВМДА среди стран Азии.

Как известно, Кувейт выразил намерение присоединиться к СВМДА и готовность соблюдать принятые и подписанные в его рамках принципы и решения. По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, у Кувейта есть намерение оказывать поддержку деятельности СВМДА и ее дальнейшему развитию, и председательство полностью поддержало просьбу этой страны. "Комитет старших должностных лиц на заседании 10-11 октября 2022 года рекомендовал предоставить Кувейту статус государства-члена СВМДА", – отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев.